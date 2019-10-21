吳志揚：韓國瑜要靠勢拉抬　請假是正確的

吳志揚。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月21日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜在民進黨執政的屏東與台南，掀起一股熱潮，國民黨“立委”吳志揚接受中評社訪問表示，證明韓真的要靠“勢”來拉抬，很多人都是觀望，如果沒有“勢”就看媒體，問題是現在媒體是對韓不友善，韓造勢能力，藍綠沒有人可相比，韓國瑜“請假”是正確。



桃園市政府上午在觀音區舉行新坡多功能場館啟用典禮，鄭文燦親自出席，猛打“政績牌”，曾任桃園縣長、現任不分區“立委”吳志揚也來，吳現在拼沿海“立委”選舉，會後接受中評社訪問，做以上表示。



韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，在民進黨執政的屏東與台南，都掀起一股熱潮，被視為“2.0版韓流”，來到國民黨執政的嘉義市，夜市也擠爆。



吳志揚說，韓國瑜真的需要靠造勢，留在高雄市被圍剿，其實是不利。很多地方還是希望他親自去造勢，選民在觀望，如果你有“勢”會靠過去，如果沒有“勢”會看媒體，問題是，現在媒體是對他不友善，實際到各地去走下去，韓造勢能力 藍綠沒有人可相比，韓國瑜“請假”是正確，這個“請假”是正確的。



被問到韓國瑜取消十一月美國行程看法？



吳志揚用“很巧妙”三個字來詮釋，這麼短的時間，我們沒有去，美國其實也可以來，做一些討論，選前出訪其實現在也不方便。總會給選民覺得，還要跟誰報告，其實對台灣來講，大家還是希望自己的主權要顧好，美國可以來關心，尤其確保台灣民主法治制度安全，這是重點。



他也觀察，韓國瑜在地方造勢，會舉辦座談會來傾聽民意，作法是正確，提醒韓在地方議題上不用太強調，重點是整個大方針、地方議題不會比在地“立委”還熟悉，如果沒有很熟，容易講錯話。



吳志揚認為，韓國瑜可以針對兩岸觀光政策，一例一休，甚至民進黨執政，強硬要推動水利會改為官派，都可以跟選民報告，一旦當選就要把法令修回來。民進黨蔡英文現在利用行政執政優勢，拼命“撒幣”，或許短期有效果，但是執政這幾年，刻意造成的對立與仇視，選民很多會想起來的。