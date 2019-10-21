吳志揚：蔡英文拒港兇嫌投案　莫名其妙

吳志揚。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月21日電（記者 黃文杰）針對香港特首林鄭月娥日前表示，將協助港女命案兇嫌陳同佳來台投案，蔡英文以沒有司法協助拒絕，中國國民黨“立委”吳志揚接受中評社訪問表示，“反送中”不行，“送台”為什麼不行？難道蔡英文認為我們的司法比大陸不好嗎？明顯就是蔡英文想利用“反送中”去擾亂香港。



涉嫌在台北殺害女友潘曉穎並棄屍的香港青年陳同佳，已經同意在香港服刑完畢後到台灣自首，但蔡英文政府希望香港政府續押陳同佳。



桃園市政府上午在觀音區舉行新坡多功能場館啟用典禮，鄭文燦親自出席，猛打“政績牌”，曾任桃園縣長、現任不分區“立委”吳志揚也來，吳現在拼沿海“立委”選舉，會後接受中評社訪問，做以上表示。



吳志揚表示，2020大選，香港“反送中”議題，一般評估對蔡英文選情是比較有利，問題是，蔡也只是想利用去擾亂香港，沒有誠意保護自己司法主權，“反送中”不行，“送台”為什麼不行？難道蔡英文認為我們的司法比大陸不好嗎？不能送來嗎？



他說，何況在台灣犯案，哪有“國家”允許犯案可以不用回來嗎？以前台灣司法要把人犯要都要不回來，如今香港要送給你，偏偏你又不敢收，只能用“莫名其妙”四個字來形容，重點是，在台灣犯的罪呀，蔡政府當然要積極去爭取。

