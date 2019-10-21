呂秀蓮爆連署站遭關切　批民進黨越像國民黨

呂秀蓮21日召開記者會，砲轟蔡英文與民進黨。（中評社 洪德諭攝） 呂秀蓮21日召開記者會，喜樂島聯盟“立委”參選人張余健（右）陪同。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月21日電（記者 洪德諭）呂秀蓮正進行連署爭取投入2020大選，她21日召開記者會爆料連署站很多人受到關切，批評台灣還是民主國家嗎？民進黨越來越像國民黨，她也呼籲現正在美國替蔡英文助選的前“行政院長”賴清德，團結要用在有意義的事情，民進黨黨魂、黨德扭曲，用人“為親、為新、為高”，還要繼續喊團結？



呂秀蓮21日召開“呂秀蓮解讀Dr. 蔡英文”記者會對蔡英文開炮，不僅質疑蔡英文的博士論文與學位，還批民進黨越來越像國民黨。記者會由喜樂島聯盟台北市第六選區“立委”參選人張余健陪同。



呂秀蓮正在進行連署爭取投入2020大選，必須於11月2日前完成28萬多份連署才能取得參選資格。針對現在的連署狀況，呂秀蓮指出，她知道願意幫她連署的人非常多，當初設定在25日回收，因此現在正在整理的過程，講有幾份沒有意義。



不過，呂秀蓮也透露，她非常坦然地公布100多個連署站，不過後來去巡視時發現很多人受到關切都不見了，雖然她沒有追查到具體證據不願胡亂講，但這樣台灣還是民主國家嗎？蔡英文摸著良心回答一下。



接著呂秀蓮續批，民進黨越來越像國民黨，國民黨過去用人為裙帶關係，現在蔡英文用人則為“為親、為新、為高”，蔡英文剛上任與政治大學關係密切，用人多為政大幫，接著新潮流，後來則為高雄幫，許多高雄市的副市長、局處首長都升官到中央。



針對現正在美國替蔡英文輔選的賴清德，呂秀蓮也說，賴雖然一直喊團結，但團結要用在有意義的事情，假如民進黨的黨魂、黨德扭曲還要繼續喊團結？