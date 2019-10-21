藍選將兼郭家軍可以嗎？藍委意見分歧

藍委林奕華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄“立委”參選人黃韻涵列名為鴻海創辦人郭台銘的郭家軍一員，國民黨“立委”陳玉珍今天表示，她樂見這樣狀況，因為只有集中泛藍軍力量才有辦法下架民進黨。



國民黨“立委”林奕華則說，關鍵是在郭董有無支持其他“總統”候選人，如果沒有，那藍營“立法委員”能否找郭站台的部分，就以黨中央意見為準，但她認為看整體大氛圍有無和解。



鴻海創辦人郭台銘感恩之旅高雄場昨天下午登場，湧入兩千名粉絲，郭也正式推薦國民黨提名的“立委”參選人黃韻涵，成為郭家軍一員，黃韻涵將對上民進黨現任“立委”邱志偉。黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，陸在之前國民黨2020初選時就表態挺郭，而陸是屬於國民黨前“立法院長”王金平派系，王昨天也有現身郭台銘的粉絲會。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，她樂見這樣的狀況，因為只有集中所有泛藍軍力量，集中所有對現在蔡政府的不滿，施政、經濟、司法指指點點，結合這些力量，才有辦法下架蔡英文。



至於未來是否希望找郭台銘站台？陳玉珍說，當然樂觀其成，她非常歡迎，但也不是說要怎樣就能怎樣的，而郭是商業界領袖，相信有他的一定高度。



林奕華則向中評社表示，郭台銘要不要幫藍委們站台，還是要看整體大氛圍有無和解，因為韓國瑜和郭台銘兩邊支持者，在初選後還是裂痕還很深，那需要大氛圍的和解，終究大家目標是一樣，是為了“中華民國”長治久安，下架民進黨，所以要再觀察一段時間。

