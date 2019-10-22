郭家軍來勢洶洶　邱于軒：衝擊國民黨政黨票

高雄市議員邱于軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄“立委”參選人黃韻涵成為鴻海創辦人郭台銘的郭家軍一員。國民黨文傳會副發言人、高雄市議員邱于軒表示，雖不違反原則，但郭台銘提出藍綠不過半，給第三勢力空間，會衝擊國民黨政黨票，黨中央應要運用策略出手制衡。



邱于軒，1982年生，元智大學資訊傳播學系學士、美國密西根州立大學廣告公關與行銷碩士，本屆新科國民黨籍高雄市議員，現擔任國民黨文傳會副發言人。邱于軒的父親為國民黨行管會主委邱大展，婆婆黃碧霞為前高雄縣議員，屬白派大寮張簡家族。



邱于軒表示，“立委”候選人的立場和角度較其他候選人不一樣，票票等值，哪怕是民進黨的票都要爭取，但這件事對國民黨來說需要提高警覺，因為郭台銘提出藍綠不過半，給第三勢力空間，而目前最大的第三勢力就是民眾黨，這對國民黨政黨票是有衝擊的，這一塊影響必須注意。



邱于軒認為，這次大選投票的三張選票上，郭台銘絕對不會去支持蔡英文，雖然郭沒有講，但郭的支持者在藍綠對決情況下，理論上還是屬於韓國瑜的票；“立委”部分，郭台銘雖然有提名的“立委”候選人人選，但屬性還是比較偏藍，因為是認同“中華民國”派；政黨票部分，第三勢力形成對郭台銘來說才是一個立基點，郭的高度是要制衡藍綠，所以才會從這個角度思考，所以絕對會衝擊到國民黨的不分區。



藍營候選人也是郭家軍，真的不會有所衝突嗎？



邱于軒表示，郭台銘幫忙站台確實不違反規定，因為對“立委”候選人來說，就是被要求藍綠的票都要爭取，本來沒有影響，也從來就不違反規定，但是要注意政黨票的流失。郭台銘也不會去幫民進黨站台，反而要特別小心有民眾黨候選人的選區，這方面國民黨要想辦法去鞏固該選區。



那國民黨要如何制衡第三勢力進軍“國會”？



邱于軒表示，這時候要強調“國會”是黨團的運作，第三勢力如果中心思想不夠堅定的話，可能會變成泛綠之類，以台灣民眾黨主席柯文哲的屬性仍是偏綠較多，且柯每天都在批評國民黨，民眾黨的第三勢力並沒有那麼無色或那麼中立，這點是國民黨可以去突顯和運用的戰略。



邱于軒說，郭家軍能否進軍“國會”還不確定，都要看後續的發展而定，如果韓國瑜真的當選“總統”，相關權力架構是非常穩固，政治是很現實的，因此郭家軍這部分暫時就再觀望。她認為這部分就先保留。