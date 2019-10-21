李文輝拜會柯文哲　北市府：談文化經貿

上海市台辦主任李文輝21日中午11點半拜會柯文哲，離開時向媒體揮手。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）上海市台辦主任李文輝21日中午11點半拜會台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，並停留半小時與柯文哲交流。北市府發言人周台竹會後轉述，這次拜會主要聚焦文化交流，並就台北市與上海市之間的經貿往來廣泛交換意見。周說，台商進出上海每年約180萬人左右，而上海大概是佔兩岸經貿交流的35%左右，這樣來推算上海市與台灣的經貿關係，是非常密切。



上海愛樂樂團受邀出席北市交50周年紀念音樂會，而李文輝20日上午也隨樂團來台進行藝文交流，李文輝一行6人預計停留4天，23日返回上海。柯文哲也以地主身分接見訪問團。李文輝在21日中午11點半拜會台北市政府，拜會的過程並不對外公開，過程約半小時。



周台竹會後轉述指出，這次拜會主要聚焦文化交流，並就台北市與上海市之間的經貿往來廣泛交換意見，大約有近30人在裡面會談。今天主要的基調是李文輝禮貌性地來北市府拜會。李文輝提到交響樂交流是從2010年時任上海市長的韓正，率交響樂團來台灣與台北市立交響樂團合作演出，上海交響樂團團長也提出邀請，明年9月在上海會舉辦國樂演出、明年10月上海也會舉辦國際藝術節，歡迎台灣的樂團能共襄盛舉。



周台竹說，至於台北市跟上海市之間的經貿交流，台商進出上海每年約180萬人左右，而上海大概是佔兩岸經貿交流的35%左右，這樣來推算上海市與台灣的經貿關係，是非常密切。



周台竹笑說，他自己也向其中一個上海愛樂樂團第一提琴手詢問印象最深刻的是什麼，對方說是美食、最愛吃滷肉飯。而北市市立交響樂團成立50週年的千人交響的活動，一個月前門票就銷售一空，顯示這活動深受北市民喜愛。



被問到外界質疑為何不公開會面？周台竹指出，兩岸關係尤其是兩岸互動部分，非常敏感，這次上海方來訪，相關的程序都要經過陸委會審核，陸委會的規定是非常清楚，他們國台辦的人在台灣是不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題。