王岐山訪問印度尼西亞

這是10月20日，王岐山在佐科總統連任就職儀式上向佐科致賀。新華社記者龐興雷攝 中評社北京10月21日電／應印度尼西亞政府邀請，國家主席習近平特使、國家副主席王岐山10月18日至21日赴印尼首都雅加達出席佐科總統連任就職儀式並對印尼進行友好訪問，分別會見佐科總統、卡拉副總統和印尼新當選副總統馬魯夫。



會見佐科時，王岐山首先轉達習近平主席對佐科總統連任就職的熱烈祝賀、親切問候和良好祝願。王岐山表示，中國和印尼是好鄰居、好朋友、好夥伴，同為亞洲乃至世界發展中大國，兩國關係的重要性超越雙邊範疇。中方讚賞佐科總統致力於推動中印尼全面戰略夥伴關係，積極支持和參與“一帶一路”倡議與印尼發展戰略對接。兩國元首關心和支持的雅萬高鐵項目進展順利，已成為雙方基礎設施建設合作的典範。相信未來五年佐科總統將繼續帶領印尼取得更大發展成就，中印尼關係也會更上一層樓。



佐科表示，感謝習近平主席派特使出席就職儀式，這充分體現出中印尼之間的密切關係。熱烈祝賀新中國成立70周年，祝願中國更加繁榮昌盛，為維護世界和地區和平穩定做出更大貢獻。印尼新政府願進一步鞏固中印尼全面戰略夥伴關係，推進“全球海洋支點”構想與“一帶一路”倡議對接，與中方加強區域經濟走廊合作。



同卡拉會談時，王岐山表示，中國和印尼傳統友誼源遠流長。歷史上看，兩國都是東方文明的代表，都有極具特色的歷史文化傳統；今天來看，都是新興經濟體和二十國集團重要成員。雙方發展關係、開展合作具有地理、歷史和文化優勢，也有互學互鑒、互利共贏的現實需要。希望卡拉副總統卸任後繼續發揮影響力，一如既往支持中印尼友好關係不斷加深。



卡拉高度讚賞新中國成立70年來取得的巨大成就和“一帶一路”建設為印尼發展帶來的重大機遇。卡拉表示，中國的發展為整個亞洲做出了重要貢獻。近年來隨著一批合作項目的建設，兩國關係更加密切，雅萬高鐵已成為雙邊經貿合作不斷加深走實的重要標誌，歡迎更多中國企業到印尼經商投資。

