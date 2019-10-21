瓜地馬拉總統當選人訪台　蔡英文會見

蔡英文與賈麥岱會面。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月21日電（記者 洪德諭）蔡英文上午會見來台訪問的瓜地馬拉總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）。賈麥岱表示，他在就任前就來訪是希望向全世界發出非常明確的信息，瓜地馬拉會站在台灣這邊，而且將攜手成為最堅定的“友邦”，發展雙邊邦誼。



台灣在上月底相繼與索羅門群島與吉里巴斯斷交後，現僅剩15個“邦交”國，瓜地馬拉為其中之一。



蔡英文21日上午會見賈麥岱一行，包括瓜國駐台大使葛梅斯 （Willy Alberto Gomez Tirado）以及國會議員當選人梅西亞（Maynor Gabriel Mejía Popol）、惠德斯（Guillermo Alberto Cifuentes Barragán）。



蔡英文表示，賈麥岱在今年8月在選舉勝出後，不到兩個月，就率領未來重要閣員訪問台灣，充分展現“兩國邦誼”是賈麥岱所重視的。希望賈麥岱執政後，繼續支持台灣的國際參與，不僅為瓜地馬拉開啟新氣象，也跟我們一起讓“兩國”的合作邁向新的里程碑



蔡英文強調，台瓜“兩國”建交超過80年，在許多人的努力下，不斷深化情誼，包括賈麥岱的父親也是台灣重要的友人；他在瓜地馬拉奧委會主席任內，積極協助台灣捍衛奧委會會籍，也曾經訪台，接受“我國”政府表揚和贈勳。



賈麥岱指出，他將是蔡英文在中美洲最堅實的友人，同時瓜地馬拉政府也會是台灣在中美洲最堅實的“友邦”及好友，並誠摯邀請蔡英文能夠在1月14日參加他的就職典禮。



賈麥岱說，此次在就任之前來訪，就是希望向全世界發出一個非常明確的信息，瓜地馬拉會站在台灣這邊，而且將攜手成為最堅定的“友邦”，發展雙邊邦誼，相信“兩國”之間的關係一定能夠進一步深化，成為80多年來“邦交”關係最光輝的一刻。