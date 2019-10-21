西班牙加區暴亂造成嚴重經濟損失

（來源：央視新聞客戶端） 中評社北京10月21日電／西班牙最高法院14號宣布對9名加泰羅尼亞地區“獨立派”前高官分別判處不同年限的有期徒刑，之後加泰羅尼亞地區多地發生騷亂。極端分裂分子使用暴力抗議宣判結果，破壞公共秩序，損壞公共財產，這不僅威脅了當地的社會治安，而且造成了嚴重的經濟損失。



據西班牙政府統計，暴力分子給加泰羅尼亞地區造成嚴重經濟損失，僅巴塞羅那一個城市的經濟損失，預估就高達約250萬歐元（約合人民幣1977萬元）。暴亂行為還嚴重影響當地居民的生活。民眾紛紛強烈譴責暴亂行為，並表示，長時間的騷亂給當地的旅遊、餐飲零售等行業帶來了嚴重的負面影響。



巴塞羅那市民 納喬：過去一個星期我的日常生活很不方便，因為我有點害怕上街。我們看到了很多形式的暴力行為，城市治安遭到破壞，暴力分子每天下午都會放上路障，並且放火，這都是暴力行為。我們可以看到旅遊人數下降，我跟從事酒店和旅遊業的朋友聊過天，他們受到了很大的影響，所有這些不僅影響了巴塞羅那人，也最終會影響所有加泰羅尼亞人。



除加泰羅尼亞地區，當地時間19號晚，一群暴力分子還在馬德里市中心引起騷亂，造成26人受傷，其中11名為警方人員。西班牙政府對待暴徒態度堅決，警方的嚴正執法也得到了民眾的支持。



巴塞羅那市民 耶雷：我認為不管怎樣，警方的表現都很好，他們在試圖維護和平，維持加泰羅尼亞的公共秩序。



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