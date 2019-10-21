陳淞山：綠不分區風暴重傷選情　蔡應出面

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／對於民進黨內陷入派系爭奪不分區“立委”風暴，綠營出身的政治評論員陳淞山在今天在《美麗島電子報》發表評論表示，這是民進黨內的政治地雷火藥庫，也是蔡英文領導用人問題的領導能力政治罩門，若沒有審慎處理，恐怕就會演變成嚴重傷害政黨的政治形象與執政能力的“破口”，直接牽動“總統”與“立委”大選的選情變化，“教訓民進黨”或“教訓蔡英文”的政治氣旋倘若趁勢再起，可能會再度發生去年九合一選舉慘敗的局面。他認為，蔡英文應該要站在“第一線”，出面處理才能“定分止爭”



陳淞山表示，蔡英文選戰穩定領先之際，爆發了民進黨不分區“立委”“提名委員會”人選組成的爭議與內訌，黨中央的中執會流會，這是民進黨內的政治地雷火藥庫，也是蔡英文領導用人問題的領導能力政治罩門，若沒有審慎處理，好好溝通整合解決爭議，恐怕就會演變成嚴重傷害政黨的政治形象與執政能力的“破口”，直接牽動著此次“總統”與“立委”大選的選情變化，所謂的“教訓民進黨”或“教訓蔡英文”的政治氣旋倘若趁勢再起，可能會再度發生其去年九合一選舉慘敗重挫教訓的情勢逆轉局面。



陳淞山指出，民進黨不分區“立委”的提名，原本就是一場派系傾軋的政治⾓力鬥爭遊戲，歷年來不管提名制度如何設計或變動，總是必須面臨“僧多粥少”的搶破頭內訌與內鬥風波，目前的不分區“立委”提名委員會的制度設計與三分之二席次的中執委同意程序，本來就是黨主席與全體中執委“集體領導”的派系共治體系結構，稍不謹慎處理就很容易淪為派系分贓的政治結果。因此，黨主席卓榮泰與意外沒有兼任黨主席的蔡英文本身的“領導能力”就是最關鍵的政治重點所在，除了必須兼顧派系實力與政黨形象外，更必須充分發揮政治理想性與整合能力才能弭平爭端化解歧⾒，否則一旦發生內訌鬥爭“失控”或“失序”的混亂局面，⼩則傷筋動骨，大則走到政黨分裂或喪失執政權的政治下場。



他說，捲⼊政治爭端的“立法院院長”蘇嘉全、“行政院”院長蘇貞昌與卓榮泰黨主席，甚⾄是其背後的“新蘇系”與“正國會”、英派、海派等“非新蘇系”的派系對抗，其實，真正爭執為的不只是“不分區“立委”提名委員會的人選組成平衡”與可能的“不分區“立委”提名人選及名單排序”問題而已，而是大選之後“立法院院長”、⾏“政院”院長可能人選及“後蔡英文時代的政治接班”問題，甚⾄也會直接牽動“總統”大選登記的蔡英文副手搭檔人選問題，這是民進黨各大派系與各個領袖級政治人物“此消彼長”或“生死存亡”的頭等大事，難怪會引爆這麼難看的直接對戰場面，中執會流會，捲⼊風暴者紛紛透過各種親近媒體放話，大爆獨家內幕，而蔡英文也因此不得不對外表示：“民進黨不分區“立委”名單擬定很重要，黨內也普遍希望能有更好的討論，也相信在這個階段，沒有人有特定成見，也不會有不能更動的想法。”她也特別提醒黨主席，“要討論、要溝通”。



陳淞山指出，然而，這齣民進黨不分區“立委”提名委員會人選與可能的不分區“立委”名單及排序政治爭議還在準備好好溝通討論的協調整合階段之際，竟然跳出了一位民進黨副祕書長林飛帆這個人物在臉書放話，“如果我們提出的名單，跳脫不了地方家族派系，職業利益團體或藍營倒戈的人士，那本黨今年已經緊繃的“國會”選情，恐怕神仙也救不了。而這一次，我必須說，民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看。”這種明顯就是“提油灌火”的政治鬥爭言論，不僅僅是破壞了原本可能溝通整合處理好的政治契機，也會造成派系爭端的政治火苗繼續延燒擴大，重傷的就是民進黨的政治形象與“總統”及“立委”大選選情，絕非明智之舉！



他表示，事實上，這就是蔡英文該展現“領導能力”的重要表現機會，不能因為牽扯到黨內派系鬥爭或黨主席權威的“尊重”，就坐視問題擴大延燒而放任不管，蔡英文“該領導而不領導”，原本就是去年九合一選舉民進黨真正慘敗的問題起源，如今黨內為了不分區“立委”提名委員會人選與不分區“立委”提名名單及排序爭議已經鬧得不可開交之際，蔡英文就必須親自面對處理這個已經引爆的政治地雷火藥庫問題，主動制止黨公職人員的亂放話，並迅速召集相關政治領袖溝通協調並整合決斷，才能儘速斬斷這把可能重大影響選情的“野火”或封住“破口”。



他表示，正因為這個民進黨不分區“立委”提名名單就是民進黨的生死存活政治命脈，也直接牽動著勝選後的政治接班人事布局，因此，也就只有蔡英文親自出面處理才能擺平政治爭議與爭端。我們相信這並非侵犯了卓榮泰黨主席的職權，而是協助他處理好這個“總統”層級”的政治爭端以避免嚴重波及“總統”與“立委”大選選情。



陳淞山分析，政治原本就是妥協的產物，沒有一定非要如此地道理！民進黨不分區“立委”提名名單的政治爭議，原本就是兼顧理想性與派系實力原則下的政治產物，唯有在民進黨內最有政治實力的人，也就是蔡英文，出面處理才能“定分止爭”。因為，這牽扯了太多政治人物與派系“生存發展”的政治空間與機會，不是任何一位再有多少權力的“陽春黨主席”有能力去面對化解的問題，尤其這又難免影響未來“立法院院長”、“行政院”院長及“副總統”搭檔人選等“政治接班人”的可能演變，又如何要卓榮泰黨主席有能力溝通協調或加以決斷呢？當然，更不可能是不夠了解民進黨政治文化與習性的林飛帆副祕書長提出“跳脫地方家族派系、職業利益團體或藍營倒戈人士”的狹窄論點就可以止住爭端。



陳淞山認為，總之，蔡英文應該要站在“第一線”好好面對處理民進黨不分區“立委”提名委員會與不分區“立委”提名名單與排序問題，而不應該再讓那麼多府院黨人士或政治幕僚再“亂放話”了，這是蔡英文該展現政治領導能力的關鍵時刻，不該猶豫徘徊、當斷不斷。民進黨的大選選情雖然比較樂觀，但是最忌諱的就是“派系分贓”與“坐地分贓”的外界批評與指責，尤其若讓台灣多數民眾以為民進黨與國民黨都是“吃相難看”的政治酬庸政黨，不管誰執政都會亂揩“國家油水”，浪費人民納稅血汗錢，那麼最終的結果就是準備被人民淘汰唾棄的政治下場了！