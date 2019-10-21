萬聖節期間東京澀穀禁止室外飲酒

2018年萬聖節期間，東京警方在澀穀街頭維持秩序（共同新聞社） 中評社北京10月21日電／每年萬聖節期間，東京澀穀都會被裝扮成各種形象的狂歡人群擠得水洩不通。由於氣氛狂熱，加上很多人都喝了酒，每年都會發生很多暴力和性騷擾案件。為了確保今年萬聖節期間安全，澀穀區政府近日宣布今年將禁止戶外飲酒。



綜合日本朝日電視台、NHK電視台、《每日新聞》等媒體報道，為了在今年萬聖節期間，確保澀穀周邊地區安全，澀穀區政府近日宣布，萬聖節期間涉穀站附近將禁止戶外飲酒。



澀穀區還從19日開始，在街頭設置大量附有人氣歌手Kyary Pamyu Pamyu等人親筆簽名的宣傳海報，呼籲民眾在萬聖節期間“不要給別人添麻煩”。



在2018年萬聖節期間，包括4名因掀翻卡車而被捕醉酒男子在內，因為暴力行為而被捕者超過20人。每年還有大量垃圾被丟棄在澀穀街頭，以至於萬聖夜過後的早上，都需要上百名志願者上街清理。



胸前寫有“童貞（處男）”字樣的白衣男子據稱是2017年萬聖節澀穀街頭最受歡迎的活動參加者（《朝日新聞》）



為了保證萬聖節期間澀穀地區的安全，澀穀區政府今年6月制定條例，禁止萬聖節前後在澀穀中心街附近的戶外飲酒，同時還禁止使用音響設備大音量播放音樂、隨地小便、攀爬路燈、標識牌和房頂。



據稱，為了加強警備和進行宣傳，澀穀區將投入約1億日元（約合人民幣653萬元）的資金。



來源：海外網