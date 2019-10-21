玻利維亞大選：現總統領先，可能進行第二輪投票

（來源：澎湃新聞） 中評社北京10月21日電／當地時間2019年10月20日，玻利維亞查帕雷，玻利維亞當日舉行全國大選。玻利維亞總統莫拉萊斯現身投票站投票時受到支持者歡迎。視覺中國 圖



在玻利維亞10月20日進行的總統選舉中，現總統莫拉萊斯得票第一，但可能因得票不足，而與其對手進入第二輪投票。



據玻利維亞國家電視台10月21日的報道，玻利維亞總統選舉83%的計票結果顯示，現任總統埃沃⋅莫拉萊斯以45.71%的得票率領先，其主要對手、前總統卡洛斯⋅梅薩的得票率為38.16%。路透社指出，二人可能將進入12月15日的第二輪投票。



據新華社20日的報道，根據玻利維亞憲法，參與總統選舉的候選人必須獲得超過50%的選票，或獲得40%以上選票且得票率超過第二名10個百分點，才能獲勝。否則，獲得選票最多的前兩名候選人將參加第二輪角逐。



玻利維亞20日舉行總統和議會選舉，選民將在包括現任總統莫拉萊斯在內的9名候選人中選出新一屆總統，同時還將選出一名副總統、130名眾議員和36名參議員。



莫拉萊斯2005年當選玻利維亞獨立後首位印第安人總統。他在2009年和2014年總統選舉中成功連任，任期至2020年。



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