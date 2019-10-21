瑞士大選：人民黨仍居第一，綠黨可能首次入閣

瑞士伯爾尼，街頭的競選海報。（來源：澎湃新聞） 中評社北京10月21日電／當地時間10月20日，瑞士舉行了聯邦議會兩院的選舉。結果顯示，上屆議會第一大黨人民黨仍居第一，傳統主流政黨的選票有所減少，綠黨的選票大幅增多。



綜合瑞士德語廣播電視台（SRF）、路透社和Politico的報道，在200席的國民院（議會下院）中，極右翼的瑞士人民黨贏得了25.6%的選票，雖然仍然位居第一，但是相比2015年的大選減少了3.8個百分點。中左的瑞士社民黨贏得了16.8%的選票，位居第二，但也比2015年減少了2個百分點。中右的自民黨和中間派的基督教民主人民黨（基民黨）分別位居第3和第5。



同時，瑞士綠黨的勢頭十分強勁。據報道，綠黨贏得了13.2%的選票，比2015年多出6.1個百分點，並成為議會下院第4大政黨。自由綠黨則贏得7.8%的選票，比上次大選多出3.2個百分點。路透社認為，如果這兩個黨派能夠聯合，很可能獲得7席的聯邦委員會（瑞士最高行政機構，即瑞士政府）中的一個席位。自1959年以來，瑞士聯邦委員會的席位一直在人民黨、社民黨、自民黨和基民黨之間分配。



Politico的報道指出，環境議題在此次瑞士大選中占有比以往更為重要的地位。路透社則指出，瑞士的氣溫上升幅度是全世界平均水平的兩倍。



於今年5月舉行的歐洲議會大選中，許多國家的綠黨也表現強勁，如瑞士鄰國德國的綠黨成為了歐洲議會中德國的第二大黨。



來源：澎湃新聞