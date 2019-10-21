日韓往返機票跌至65元

中評社北京10月21日電／近來，受日韓關係持續惡化影響，來自韓國的訪日遊客數量大幅下降，往返日韓的機票也不斷降價，首爾航空往返大阪和首爾的機票甚至降到了1000日元（約合人民幣65元）。但日本民眾似乎並不買賬，有網友在相關新聞下面評論稱“給錢也不去”。



據日本《朝日新聞》20日報道，如果在平時，往返大阪和首爾的機票最便宜也需要7000日元（約合人民幣460元），但近日，日本旅行網站“ena”上出售的首爾航空的往返機票只需要1000日元，另一家韓國廉價航空的機票也只需要1200日元（約合人民幣78元）。



平時價格在5000日元（約合人民幣326元）上下，福岡往返首爾的機票也最低降到了2000日元（約合人民幣130元）。



該網站負責人稱，由於是在寒假前，不太容易請到假，所以旅行人數較少，因此機票價格很有可能進一步下跌。他還建議稱，現在是從日本去韓國旅行的好機會。



但日本民眾似乎並不打算買賬，在相關新聞下面的評論中，日本網友們紛紛發表了自己的看法。



報道還稱，這是日韓兩國間貿易爭端的最新“副作用”。這場爭端始於今年7月，日本政府對出口韓國的3種化學材料實施控制。8月日本率先將韓國從貿易“白名單”中移除，作為回應，韓國也採取了相同舉措，並終止與日本在2016年簽署的軍事情報共享協議。



日韓間旅遊業因此受到較大衝擊。據日本政府統計，7月份赴日旅遊的韓國遊客為56萬1700人，較2018年同期下降了7.6%。今年8月，大韓航空表示，將削減往返日本的6條航線，理由是“由於韓日關係緊張，日本航線的需求正在下降”。



來源：海外網