天皇即位禮在即，安倍一天見23位政要

（ 圖源：《每日新聞》） （ 圖源：《每日新聞》） 中評社北京10月21日電／日本將於10月22日舉行新天皇即位典禮，屆時將邀請來自190多個國家及國際組織的政要和外交人士參加。據日媒透露，此次典禮也忙壞了日本首相安倍晉三：光是21日一天，他就要會見23位各國政要。此後，安倍還將開啟平均每天會見十幾人的“馬拉松式會談”。



據日本《每日新聞》21日報道，從今天（21日）開始，安倍將會見前來參加新天皇即位典禮的各國政要。今天上午，他在東京的赤阪迎賓館分別會見了馬爾代夫總統索利赫、尼泊爾總統班達裡等人。



據《每日新聞》統計，安倍21日一天內就將會見23位各國政要。截至25日，在除去22日儀式當日的4天時間裡，他將同約50個國家的政要舉行單獨會晤，開展平均每天見十幾人的“馬拉松式會談”。報道稱，此次的“馬拉松式會談”旨在“在歡慶的氛圍中推進日本與他國的友好外交”。



報道稱，韓國總統文在寅此次不會出席典禮，韓國“知日派”總理李洛淵將前往出席。據悉，李洛淵將於22日抵達日本，並於24日與安倍進行會談。此外，日本外相茂木敏充也將於21日與哥倫比亞、西班牙外長相繼舉行會談。



據此前報道，上一次天皇“即位禮正殿之儀”於1990年11月舉行，當時有158個國家及2個國際機構的代表出席。時任日本首相海部俊樹與以美國副總統奎爾等58國及1個國際機構的代表舉行了會談。



（來源：環球網）