土耳其占領敘利亞北部重鎮拉斯艾因

中評社北京10月21日電／17日，美國和土耳其兩國達成協議，土耳其在敘利亞北部的軍事行動暫停120個小時，土耳其將沿土敘邊界建立縱深約32公里的“安全區”，敘利亞庫爾德武裝在這5天內從“安全區”範圍撤離。20日，敘利亞庫爾德武裝宣布從敘利亞北部邊境重鎮拉斯艾因全部撤出，土耳其軍隊及其支持的敘反對派武裝隨即占領了拉斯艾因。



據敘利亞通訊社20日報道，土耳其軍隊及其支持的敘利亞反對派武裝，當天占領了敘利亞北部邊境重鎮拉斯艾因市。報道稱，敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”已經撤離拉斯艾因市。拉斯艾因市隸屬於敘利亞東北部哈塞克省，靠近敘土邊境，處於土耳其擬設立的“安全區”範圍內，是土耳其在敘利亞北部發動軍事行動以來，重點進攻的城鎮之一。此前，敘通社曾報道稱，土軍及其支持的敘反對派武裝對拉斯艾因市實施包圍，並炮擊和空襲市內及周邊地區，造成當地平民傷亡。



另據敘通社20日報道，美國軍隊當天繼續從敘利亞北部多個軍事基地撤離，並將其軍事裝備運往伊拉克。美軍當天還摧毀了哈塞克省北部一個軍事基地，該基地內建有供軍用運輸機和直升機起降的設施。



20日，敘利亞北部地區總體保持了平靜，但是土耳其和敘利亞庫爾德武裝繼續相互指責對方破壞土美兩國達成的協議。土耳其軍方稱，敘利亞庫爾德武裝當天打死了一名土耳其士兵，而敘利亞庫爾德武裝方面則指責土耳其繼續對其陣地發動炮擊。



俄土領導人即將會晤 討論敘北部局勢



俄土兩國領導人定於本周在俄羅斯舉行會晤。土耳其外交部長恰武什奧盧20日表示，土耳其和俄羅斯兩國領導人將會在會晤中重點討論敘利亞北部局勢，特別是在敘利亞北部城市曼比季和科巴尼，清除庫爾德武裝。



恰武什奧盧稱，他相信土耳其和俄羅斯能夠就如何處理庫爾德武裝問題達成一致。此前敘利亞庫爾德武裝已邀請敘利亞政府軍進駐曼比季和科巴尼。



來源：央視新聞客戶端