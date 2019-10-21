印巴克什米爾交火釀成血腥周末　至少10人死亡

圖源：路透社 中評社北京10月21日電／在剛剛過去的這個周末，印度和巴基斯坦在克什米爾地區發生激烈交火，導致至少10人死亡，這也是今年印巴交火中，導致傷亡最慘重的其中一起事件。



綜合法新社、美國《華盛頓郵報》等媒體20日報道，印度和巴基斯坦兩國官員分別指責對方19日和20日在克什米爾實際控制線附近開火，破壞地區局勢穩定。印度陸軍發言人對媒體表示，交火發生在印控克什米爾庫普瓦拉地區靠近實控線的地方，導致2名印度士兵和1名平民死亡，另有3人受傷。他還提到，“巴方的攻擊導致幾所房屋遭到破壞，印軍部隊隨後採取報復行動”。



對於此次交火，巴基斯坦方面指責印軍以平民作為攻擊目標展開了“無差別和殘忍的炮擊”，導致1名巴基斯坦士兵和6名平民遇難。此外，還有9名平民和2名士兵受傷。受創最嚴重的穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）地區官員表示，來自印度的炮擊從午夜前開始，是迄今為止最猛烈的炮擊。“他們（印度軍隊）使用了野戰火炮和迫擊炮，並瞄准了平民。”



自8月5日印度政府宣布取消憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位後，印巴局勢驟然升級。取消特殊地位意味著印控克什米爾地區曾享有的自治權不複存在，而印度憲法將完全適用於這裡。印度還封鎖了印控克什米爾大部分地區，切斷當地對外通訊，包括手機、互聯網和固線電話，並增派軍隊到邊界地區。這一單方面改變克什米爾現狀的做法立即招來巴基斯坦強烈反彈，巴方隨即決定降低與印度的外交關係級別，並中斷雙邊貿易。



印度和巴基斯坦在克什米爾地區素有主權爭端，兩國曾為此爆發多次戰爭。1972年印巴簽署《西姆拉協議》，雙方重新設立控制線，將克什米爾分為兩個部分。2003年，雙方在克什米爾實際控制線一帶達成停火協議。



來源：海外網