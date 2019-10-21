連勝文傳授減肥秘笈　沒吃過一顆藥

連勝文接受主持人黃暐瀚專訪。（照片：POP撞新聞節目提供） 連勝文。（照片：POP搶先爆節目提供） 中評社台北10月21日電／中國國民黨中央委員連勝文2014年在參選台北市長時，曾被譏諷是“神豬”，近幾年他瘦得非常多，彷彿是換了一個人。今天早上連勝文接受電台專訪，主持人黃暐瀚好奇他怎麼瘦的？連勝文表示，有人在網路上放話，連勝文的減肥一般人減不起，這很糟糕，還有太太問他到底都是吃什麼藥？連說：“對不起，完全沒有吃藥，沒有吃過一顆藥”。



國民黨中央委員連勝文今天到《POP撞新聞》節目接受主持人黃暐瀚專訪。



連勝文說，他直接講結論好了，瘦身是想活久一點。他從沒吃過減肥藥，但有人可能故意要黑他，攻擊他，在網路上放話，連勝文的減肥一般人減不起，強調差異性，階級性，剝奪感。他覺得這很糟糕，會讓人誤解，他還真的接到很多人詢問，問他到底都是吃什麼藥？



他建議聽眾真要減肥，去找一個可信任的營養師給建議，他透過均衡營養和運動，過去很偏食，現在正常吃，不挑食，重點是少油少鹽，減辣，他一定吃白飯，不吃炒飯，再慢慢減量。



連勝文告訴主持人，他要上班也常出差，沒辦法每天固定時間運動，而是要找時間運動，他周末時間多一點就運動多一點，周一到周五找時間，散步，陪小孩打球，要是真沒時間，平時坐車5分鐘到，改走路10分鐘，逼自己動，維持每天運動習慣，實在不行就在家練核心肌群。



連勝文表示，他現在健檢三高都沒了，以前很嚴重的脂肪肝也沒了，有時晚上肚子餓，但不會吃很多，真的餓吃一點點餅乾就好，他也不太喝酒，吃東西會做些選擇，少油少鹽減辣，要自律，晚飯要早點吃。