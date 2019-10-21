美軍炸毀自家機場、基地　將從敘利亞＂轉場＂伊拉克

資料圖（圖：路透社） 中評社北京10月21日電／美軍從敘利亞北部撤兵的進程一直備受外界關注。日前，美軍再在敘利亞境內實施空襲，炸毀了自家基地、機場，以及雷達等遺留設施。就在同一天，美國防部長稱，這些在敘士兵將“轉場”伊拉克。



今日俄羅斯援引阿拉伯敘利亞通訊社消息稱，被炸毀的機場位於哈薩卡省泰勒塔米爾鎮，靠近土耳其邊境，該飛機場能夠容納大型軍用運輸機和直升機。俄羅斯衛星通訊社稱，針對最新一次行動，美國國防部並未發表評論，但對廢棄基地的轟炸，可能是為了防止俄羅斯或敘利亞軍隊沒收遺留在那裡的設備。美軍撤離期間，敘利亞軍隊曾進入過泰勒塔米爾鎮。



此外，美軍還摧毀了位於阿卜杜勒・阿齊茲山的雷達，以及留在哈薩卡省的部分設施。



據了解，土耳其軍隊和庫爾德武裝目前正在距離泰勒塔米爾鎮不遠處交戰。美國總統特朗普命令美軍，從敘利亞撤兵要“盡可能安全和快速”，因為這樣可以保障他們不會卡在各方之間。



在撤出某一區域時，破壞任何可能對敵方有用的東西，這種做法是一種軍事戰略，即焦土政策（scorched earth policy）。俄媒稱，美軍在撤兵初期並未實施這一政策。RT阿拉伯語記者於本月15日曝光了一段視頻，畫面顯示，美軍從敘利亞北部曼比季的基地撤離時，顯得十分匆忙，除了敏感設備，帳篷、家具、個人物品等均未被帶離，桌子上甚至還留有未吃完的晚餐。



然而在離開曼比季附近的另一基地時，美軍還是盡可能銷毀了無法攜帶的物品。一些外媒記者在現場發現了部分文檔的殘骸，還有一個帶著硬盤驅動器的服務器。



日前，美國從敘利亞東北部撤兵，特朗普為這一行動辯護，並稱“美國不應該捲入中東衝突”。然而，美國防部長馬克⋅埃斯珀20日稱，離開敘利亞北部的部隊將被重新部署到伊拉克，他們的任務是防止“伊斯蘭國”死灰複燃。



來源：海外網