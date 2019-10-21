郭挺藍選將？藍委柯志恩憂支持者反彈

藍委柯志恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄“立委”參選人黃韻涵列名為鴻海創辦人郭台銘的郭家軍一員，國民黨“立委”柯志恩向中評社表示，這還是取決於候選人本身面對韓粉壓力和郭粉推薦，兩者間的矛盾，候選人能承受多少，如果覺得選舉要贏必須有更多朋友，當然樂觀其成，但是不是會引發原本支持者情緒上的反彈，目前都還尚待觀察。



鴻海創辦人郭台銘感恩之旅高雄場昨天下午登場，湧入兩千粉絲，已退出國民黨的郭也正式推薦國民黨提名的“立委”參選人黃韻涵，成為郭家軍一員。黃韻涵將對上民進黨現任“立委”邱志偉。黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，陸在之前國民黨2020初選時就表態挺郭，而陸是屬於國民黨前“立法院長”王金平派系，王昨天也有現身郭台銘的粉絲會。



柯志恩接受中評社訪問時，針對郭台銘目前未表態挺韓國瑜，但又支持了國民黨的“立委”參選人，未來運作上是否有矛盾在？



柯志恩說，這樣的矛盾是候選人本身要去承受，黃韻涵包括其母親和所屬的派系，對於王金平和郭台銘都是非常支持的。而目前為止，因為主席吳敦義對於郭幫黨籍“立委”參選人站台抱持樂觀態度，所以還是取決於候選人本身，如何去面對韓粉壓力和郭粉的推薦，兩方的支持者怎麼看待候選人，這才是候選人必須承受到的。



柯志恩表示，如果覺得選舉要贏必須有更多朋友，那當然樂觀其成，但這麼多朋友，是否會引發原本支持者情緒上的反彈，目前為止都尚待觀察，但黨中央目前定調這樣的方式不違反任何原則是確定的，因郭不選“總統”。



至於自己被郭粉列為黑郭“立委”，是否會感覺標準有所不同？



柯志恩說，她不知道為何被郭粉點名，她向來都覺得選舉要有最大的朋友，哪句話觸怒到郭粉她完全不知道，選舉本來就很多網路上不同聲音，她向來對郭的任何發言都非常尊重，就是希望擴大國民黨公約數。



柯志恩強調，郭台銘最大目標是下架民進黨，那郭粉現在點名要下架他們所謂黑郭的國民黨“立委”參選人，是等於讓民進黨“立委”席次往上加，這是郭董要的嗎？所以郭粉如果愛護郭，這樣邏輯的一致性可能要先釐訂清楚。