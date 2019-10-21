警鐘｜在貪欲中迷失　＂優秀教師＂走進鐵窗

中評社北京10月21日電／“十多個月的焦慮，終於等來了今天的結果，此時的內心反而安定了下來，有的只是無盡的懺悔，我服從判決，不上訴。”2019年8月7日下午，江蘇省泗洪縣人民法院對該縣教育局教研室教研員楊春挪用公款、受賄案公開宣判，判處其有期徒刑兩年六個月，並處罰金十萬元。



曾經的“優秀教師”“骨幹教師”



1985年，楊春站上三尺講台，成為了一名小學老師，先後在畜牧場中心小學、縣實驗小學工作，歷任教師、年級主任、教科室副主任。在同事眼中，他一直是“踏實、勤奮、友善”，也是縣教育系統人盡皆知的老實人，從教20年，憑借刻苦鑽研、踏實肯幹的勁頭，楊春多次獲得“骨幹教師”“優秀教師”“明星教師”“優課評選一等獎”等榮譽。2005年，靠著自己的努力，他從一線教師轉型成為一名教研員。



留置期間，楊春回憶，剛成為教研員的時候，他也是雄心壯志，幹勁十足，蹲點調研、跑片學習一樣不落，多次深入教學一線，指導教學工作，為全縣小學培養了多名優秀語文教師，這些優秀教師很多也都走上了學校的領導崗位。隨著名聲與社會地位的轉變，各種邀請也紛至沓來，有到學校作講座的，有給年輕教師評課的，有進行教學指導的。慢慢的，他的心態發生了變化，在各種奉承中開始飄飄然，逐漸放鬆了自律，變得計較個人得失。



2010年，楊春在南京參加活動時認識了朱某，朱某是南京鳳凰母語研究所發行的《七彩語文》雜誌在泗洪地區征訂工作的負責人，楊春幫朱某引薦了縣鄉7所小學的校長，並利用教研員的身份向幾位校長宣傳《七彩語文》雜誌，使得該縣7所小學順利征訂了該雜誌。朱某為了表示感激，先後7次共計送了4.5萬元現金給他，他都“一一笑納”。



2016年，某鎮中心小學副校長楊某，先後兩次請楊春為其家屬陳某送教下鄉、到市裡上示範課進行指導和幫助，楊春也爽快地答應了，他認為這是自己作為教研員的分內工作。在楊春的指導下，陳某的兩次課都上得很成功，也拿到了相關的示範課證書。事後，楊某表達了自己的“感謝”，分兩次將2000元超市購物卡交給他，他收得“心安理得”。

