韓國瑜嘉義縣新港拜廟　持雙麥向鄉親打招呼

韓國瑜赴嘉義縣新港奉天宮參拜，手持雙麥向鄉親打招呼。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月21日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日下午赴嘉義縣新港奉天宮參拜。奉天宮前聚集人潮頗多，目測至少有4、500人到場，韓入內參香後便來到廟埕前向鄉親打招呼，現場高喊凍蒜、加油聲不斷，韓開講時甚至“雙龍出海”手持雙麥向鄉親打招呼，現場頗為逗趣。



奉天宮是當地信仰中心，也是台灣政治人物參選“必拜”之地。2016年7月國民黨洪秀柱、11月民進黨蔡英文都曾雙雙赴新港奉天宮參香祈福。當時洪秀柱曾表示要效法“媽祖精神”救苦救難，還受到董事長何達煌及藍委吳育仁與數百鄉親熱烈歡迎。



韓國瑜今日赴奉天宮時依舊受到奉天宮董事長何達煌歡迎，廟方還掛上紅布條歡迎，何還致贈韓“庶民麵線”給韓，希望他一切順利，步步高升。前嘉義藍委翁重均今日則陪韓到奉天宮拜廟。



台灣佛道教廟宇眾多，不少政治人物、縣市首長都會題字贈匾，嘉義縣新港奉天宮內就有一塊全台第一個以英文書寫的匾額，而贈匾人就是當年的陳水扁。



2007年9月新港奉天宮“開台媽祖”在聯合國大會開議時親自到美國紐約出巡，當時發起台灣入聯的陳水扁為了感謝奉天宮此舉，還親自製作、頒發這塊寫有“UN for TAIWAN”的英文匾額給奉天宮，由當時的董事長盧明森代表接受。