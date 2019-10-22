傅崐成答中評：美國絕不可能保衛台灣

海南大學法學院教授傅崐成（中評社 李娜攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）海南大學法學院教授傅崐成在參加第九屆北京香山論壇期間就台海形勢等問題發表看法。傅崐成表示，只要台灣搞“台獨”就不可能和平。而且美國絕不可能保衛台灣，台灣也沒有足夠的價值需要美國這麼做。



談及兩岸關係，傅崐成表示，台灣當局如果堅持走“台獨”的路子，肯定是沒有前途。站在安全的角度來說，對台灣最好的一個方式，就是以理性、開放態度來面對中國大陸，共同尋求和平發展。沒有哪一個政治家、政黨或者政府，他的責任是能夠偏離和平。



對於近期發生在香港的暴力亂象，傅崐成表示，從中國人的角度來看，不管是香港或台灣，作為中國的領域，都不能夠允許任何其他國家，借由任何手段來破壞當地的秩序，從而達到顛覆當地政府的手段，這在國際法上就是所謂的侵略。所以這種介入本身就是違反國際法。而且沒有哪一次“顔色革命”，美國政府敢公開出來擔責任，都是間接被別人證明其是“幕後黑手”，這就是因為美國知道這是違反了國際法。他認為任何一個負責人的國家或地區政府都不能接受這樣的做法。



在當天的論壇開幕式上，魏鳳和上將對“台獨”喊話說，搞分裂只有死路一條。傅崐成表示，如果台灣繼續走“台獨”的路線，他無法判斷解放軍會有什麼行動，但是想要和平是不可能的，這一點不需要從大陸國防部長的言行來知道，從一般的社會民眾，研究所的學者等談話聊天裡就可以知道。只要台灣搞“台獨”就不可能和平。



至於說，美國在台海上頻繁“動作”，是否會保衛台灣。傅崐成對中評社表示，“絕不可能！”從美國過去在世界各地的行為來看，如果真正發生武力衝突的時候，美國幾乎沒有過什麼正面的、積極的武力行動去保護他的盟國、盟友。



傅崐成表示，每一個國家、每一位政治家都是為自己國家的利益來著想，如果這個行動可以憑借美國的政治、經濟或者軍事威懾力量，而不是實質戰爭的力量去維持、遏制、解決、美國當然不會動用武力。但如果真正需要美國派軍隊去為盟友作戰，任何一個美國領導人都不願意。而且，台灣也沒有足夠的價值需要美國這麼做。



（記者 李娜 郭至君 徐夢溪 後援記者 沈而忱 實習記者 黃莎）

