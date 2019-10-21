陳同佳案爭議　馬辦：蔡政府選舉利益勝過法治

中評社台北10月21日電／台“國安局長”邱國正今天表示，港府突要移送陳同佳，時機不妥，不得不政治考量。前“總統”馬英九辦公室表示，證明蔡政府對本案都是政治考量與選舉計算，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。



中央社報道，針對陳同佳案，“國安局長”邱國正今天表示，過去“法務部”、陸委會曾要求移送陳同佳，但未獲港府回應，港府現在卻突要移送，時機不妥，政府不得不在政治方面考量。“內政部長”徐國勇則說，台港須有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，且屬人主義優先，並無雙重標準問題。



馬英九辦公室稍早發布新聞稿表示，從連日來陸委會、“法務部”、“內政部”對陳同佳案的說法，到今天“國安局”坦承是政治考量，證明蔡政府對本案，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，而且是兩套標準，“潑漆毀損義憤填膺，殺人投案推三阻四”，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。



馬辦指出，陳同佳欲來台投案，港府願意協助，正可達成去年士林地檢署追捕陳同佳到案受審的目標。現在陸委會“反送台”，不論從維護主權、保障人權、到實踐正義，都站不住腳。請陸委會多做實事，法律問題交給檢察官處理，這樣對兩岸與港澳工作才有實益。



馬辦表示，徐國勇的說法更是荒謬。港人殺港人，但殺人地點在台灣，為什麼台灣不能審判，嫌犯潛逃、檢方發布通緝，所有犯罪證據都在台灣；現在殺人犯要來台投案，為什麼蔡政府拒絕，難道之前通緝是玩假的。



馬辦指出，當然支持台港儘速簽訂司法互助協議，作為日後刑犯或嫌犯相互遣返的依據，但協議研商費時，緩不濟急。應先就個案同意陳同佳來台投案受審，建立司法互助實務範例，再跟香港協商簽訂司法互助協議，以免曠日廢時，讓陳同佳逍遙法外，讓死者家屬痛心抱怨。請蔡政府體諒被害者家屬的痛苦，不要再藉著“反送中”謀取政治利益。