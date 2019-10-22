北京香山全體大會 和平和解合作是關鍵詞

第九屆北京香山論壇21日召開第二次全體大會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇的第二次全體會議——亞太地區安全風險管控昨日上午召開，主持人是中國軍事科學學會會長楊學軍中將，多國國防部高級官員在這一環節致辭，中評社記者注意到，基本上各國軍隊高官都認為目前世界進入大變局之中，安全問題突出且增多，不穩定性增強，但只有和平的亞太才是正確的選擇道路。



越南國防部長吳春歷大將首先表示，大國的戰略競爭、主權領土資源爭端亟待解決，安全問題複雜多變，我們需要有效地管控風險，防止它們威脅地區安全環境。一個國家不可能單獨應對，因此國家間必須合作來應對挑戰，我們必須實現四個前提條件：一、遵守法制互相尊重；二、大國必須要履行自己的責任；三、充分利用雙邊和多邊合作來建立互信；四、用和平的手段來解決爭端。孔子的名言被中國奉為金科玉律，那就是“己所不欲勿施於人”，越南讚賞中國為發展做出的努力，越南讚賞東盟和中國達成的各項倡議，維護各國的穩定和利益。越南高度重視地區和世界的和平穩定，奉行獨立自主多樣和多邊的外交政策，越南與所有的國家擴展防務關係，促進相互理解信任和互利合作，我們不會損害其他國家的利益，不會與其他國家聯合起來應對第三國，我們希望能夠加強東盟和其他國家的合作，越中是鄰國，我們兩黨兩國領導人達成了共識，防務合作一直在不斷深化擴展，我們需要實現兩國人民的期待，為地區和平發展做出貢獻，和平合作的亞太地區將是世界的典範。



朝鮮人民武力省副相金亨龍上將表示，各國之間矛盾日益加劇，國際社會為此甚為憂慮，因為金正恩同志寬宏大量的決斷，使得韓朝和美朝之間有了交流，緩和了半島隨時有可能爆發戰爭的危險，結束了持續幾十年的朝美敵對關係。美國和韓國必須要明確地認識到，朝鮮堅定不移地捍衛和平的意志和立場，要停止有害局勢穩定的行為，必須要拿出新的方案。朝鮮半島的和平與安全是直接影響世界和平繁榮和安全的重大安保問題，我們希望國際社會深切關注朝鮮半島地區的局勢穩定，給世界繁榮與發展造成的影響，對我們共和國政府在保證地區和平、推動局勢穩定發展的研究歷程和努力表示積極支持與聲援。

