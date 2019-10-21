菲利普·巴萊：西方該睜眼看中國了

中評社北京10月21日電／孟德斯鳩曾說過：“識時局之人不能對中國一無所知”。在今天，該警示是絕對必要的：要認識中國。



從17世紀到19世紀中葉，法國人因為各種不同的原因被中國吸引，為中國著迷。自從法國站在英國一邊，並和美國一起開始了在中國的殖民之旅，它對中國的看法便發生了徹底的變化。



殖民的真正目的眾所周知，主要出於經濟原因：商品貿易、奴隸貿易、低價買入原材料、高價賣出制成品等。上述經濟動機雖然已昭然若揭，但仍需披上道德和意識形態的外衣。然而，歐洲人最終認識到在中國大規模傳播基督教是不可能的，也明白了一旦涉及文明，他們沒有對中國人指手畫腳的資格。因此，要想將殖民中國合理化，此路不通。





最有力、最常見的首要理由就是中國危險論。最主要的危險：中國人很多，非常多，太多了。因此要通過殖民以防止他們成為威脅。為了避免中國人成為我們的主人，就要成為中國以及中國人的主人。這是一種憑空想象的偏見：幾百年來，歐洲人征服了或試圖征服其他國家和民族，但中國人卻從未這樣做過。歷史上中國曾有過征服邊境地區的嘗試——法國為了在現在的邊境地區站穩腳跟也做過同樣的事。但中國從未侵犯過本國以外的地方，也從未殖民過其他任何民族。然而，這些為洗白殖民地而捏造的偏見並沒有隨著殖民結束而消失。



中華人民共和國成立以後，成為社會主義國家。該身份招致法國所有反共人士的排斥。從上世紀70年代開始，殖民偏見和固執盲目的反共情緒叠加，成為法國人對中國態度的主要決定因素。我們從來沒有為全面認識和深入理解中國做出努力，而無知和敵視卻因此愈演愈烈，毫無障礙。中國人口多，很多，太多了。其經濟發展會造成威脅，經濟衰落也會造成威脅。中國經濟的增長加劇了這種威脅，但增長的停滯又將導致新的經濟、社會層面的困境，同樣會使威脅擴大。這種偏見也延續至今。



讓·皮埃爾·拉法蘭是現今不多的幾個睜眼看中國的政治家之一。他用自己的方式很好地提出了問題：“是時候正視中國，認清兩個赤裸裸的事實了：在世界所有其他地區的生活中，中國已經成了重要的一部分；中國正在擔起符合其地位的責任，正在書寫自己命運的篇章，也在協同書寫世界命運的篇章。就這樣，一個長期跟隨摩托車前進的奔跑者，奮力蹬著突然獲得的自行車，把摩托車遠遠甩在了身後。”



我們法國人、西方人以後應該以怎樣的眼光看待中國？我們必須承認，中國會用不同的方式思考、行動。



即使在將來，中國也不會立志於成為帝國。這個國家不會有征服境外領土的打算。中國沒有這個傳統，也沒有這個興趣。但其外交政策所追求的目標不會因此而變少。第一個目標毫無疑問就是捍衛邊界，無論是中國領導人還是普通公民，這在他們眼裡是最重要的。第二個目標是盡可能與支持中國的友國為鄰，這也是所有大國的願望。為了達到該目標，中國會力所能及地維護必要的和平。



中國，一個在國際舞台上站得越來越穩的國家。西方人很難理解，既不通過侵占領土，也不通過對他國政治軍事的介入，這樣的大國是怎樣在國際上立足的？因為西方國家中的大國永遠都是這樣行事的。這再一次和西方人普遍的思維習慣發生了碰撞：我們的方法，我們的觀念應該適用於每一個人。



要想對中國有更多了解，就要變化。殖民的傲慢顯然已經不合適了，即使這種傲慢仍有一息尚存。反共產主義在蘇聯時代流行過，但這些理由在中國身上行不通，半個世紀以後更是如此。西方的盲目只能通過一種單純的態度來克服：熱愛學習的孩童的態度。換句話說，要用全新的目光看待中國。（作者是法國政治活動家，本文摘編自其著作《不要害怕中國》）



（來源：環球時報）