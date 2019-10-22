觀光業挺韓不怕?李奇嶽：不能再慘下去了！

李奇嶽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜觀光產業後援會成立，韓國瑜“國政”顧問團觀光組顧問、台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽表示，蔡英文執政三年導致觀光產業變“慘”業，恆春半島民宿變別墅掀拋售潮，有上千家民宿要賣，積累民怨，後援會名單囊括全台重要系統，觀光業者接下來將開始串聯動員拉票挺韓。



李奇嶽，1961年出生，香港新亞研究所博士、世新大學觀光研究所碩士，現為台北城市科技大學觀光事業系助理教授，也是創新旅行社董事長。李奇嶽目前擔任韓國瑜“國政”顧問團觀光組顧問。韓國瑜20日發表觀光政策，喊出“觀光立國迎八方來客”，同時“韓國瑜觀光後援會”成立，數十個觀光產業公會、團體列名，名單上總共有百人。



針對這份名單，李奇嶽表示，大咖的公會協會社團都在裡面，人數不是重點，有足夠代表性才是重點，譬如旅館全聯會系統、民宿全聯會系統、旅行公會系統、租車業品保系統、導遊系統，這些都是台灣觀光業代表性的系統，已占全台觀光業的一半。他指出，目前看來遊覽車全聯會沒掛名之外，其他重要的都進來了。



李奇嶽說，選戰近了，觀光後援會現正積極串聯公會社團，未來將開始動員拉選票，“國政”顧問團也會接觸業界辦理施政說明會，來傾聽各方意見。這一次觀光業的串聯，也代表觀光業都站出來挺韓國瑜了。



為何現在站出來？



李奇嶽表示，台灣是自由民主社會，各自選擇喜歡的候選人來支持，不過因為最近選舉到了，“交通部”有許多補助案件，都是給相關產業界社團、協會來協助執行補助案，業者一邊執行補助案卻又卡到選舉，當然會感到比較不好意思，而非擔心查水表，反正觀光景氣差，都這麼慘了，還能夠再慘下去嗎。



李奇嶽指出，韓國瑜政策四平八穩，和綠營並沒有太大出入且做得更好，也很少看到韓國瑜的政見綠營回應比較冷淡，沒有殺到滿頭包，罕見這麼客氣，原因就是民進黨知道這三年觀光做得不好，綠營知道再打下去反饋力道很大。



李奇嶽表示，韓陣營認為觀光署不夠，要設立觀光部；全台要做觀光訓練營；目標2028年觀光人數突破2000萬人次也是保守數字。韓國瑜沒有只靠陸客，要的是八方來客，只要兩岸關係好陸客會自然增加，陸客屬於加分的形式，兩方關係好觀光客就多，放眼全世界都是一樣的道理。李奇嶽反批，蔡政府反而要解釋，兩岸關係差，要怎麼達到2030年觀光2000萬人次。



目前觀光“慘”業如何？



李奇嶽表示，今年9月陸客團、自由行、小三通以及從第三地入境台灣的旅客，只有6萬5813人次，對照去年同期的16萬6000人，直接少掉10萬人。以恆春半島為例，墾丁受到陸客衰退縮減影響很大，團客過去僅停留消費未住宿，主要是陸客自由行中斷後影響住宿業。



李奇嶽分析，大陸8月1日起暫停46個城市民眾來台自由行的申請，由於簽證有3個月效期，代表自由行人數在11月會歸零；而目前每日遞件申請來台人數，從7月每天1．3萬人，跌到現在每天不到2000人。



李奇嶽表示，恆春半島民宿產業衰退，陸客緊縮後沒有生意，賣掉脫手比比皆是。觀察將近有千間民宿想要出售，“民宿都變別墅了”，情況只會更加嚴峻。蔡英文上任後墾丁觀光一直在衰退，陸客自由行縮減是壓垮的最後一根稻草。