第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇開幕　

中評社北京10月21日電／第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇21日在薩摩亞首都阿皮亞舉行。國務院副總理胡春華出席開幕式，宣讀習近平主席賀信並致辭。



胡春華強調，去年11月，習近平主席同建交島國領導人在巴布亞新幾內亞會晤，宣布將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開啟了中國同太平洋島國關係新階段。習近平主席的賀信為中國－太平洋島國經濟發展合作論壇指明了方向。中方願與各方一道，落實好領導人共識，深化戰略對接，推動共建“一帶一路”合作，分享發展經驗，提高島國可持續發展能力，擴大貿易投資往來，拓展農林漁業、能源資源、海洋、旅遊等合作，促進人員往來和民心相通，進一步充實中國與太平洋島國全面戰略夥伴關係的內涵。胡春華宣布了中國進一步支持太平洋島國經濟社會發展的8項舉措，並與建交島國領導人共同見證簽署《中國－太平洋島國經濟發展合作行動綱領》。



訪問薩摩亞期間，胡春華分別會見了10個建交島國領導人、代表團團長和島國有關地區組織負責人，就共建“一帶一路”、貿易投資、基礎設施、農林漁業、旅遊、應對氣候變化等領域合作和共同關心的問題交換了意見，並見證簽署了相關合作文件。胡春華還考察了中國援薩有關項目。



（來源： 新華網）