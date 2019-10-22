新港奉天宮桌上供奉虎爺　有歷史典故

新港奉天宮把虎爺放在桌上供奉，與其他廟宇不同，是有歷史典故。（照片：新港奉天宮金虎爺總會粉絲團） 中評社嘉義10月22日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜21日下午赴新港鄉參拜，受到廟方及在地鄉親、韓粉等3、400人熱烈歡迎。新港奉天宮為三級古蹟主祀天上聖母，是嘉義相當著名的媽祖廟，同時也是少數把虎爺放在桌上供奉的廟宇。一般信眾可跟虎爺借發財金以及換錢水，祈求開運發大財。因此虎爺在廟內亦是香火鼎盛。



韓國瑜21日赴奉天宮參拜，現場高喊“韓國瑜凍蒜”、“台灣安全、人民有錢”，也符合“發大財”的寓意。



奉天宮興建於清嘉慶年間，而奉天宮虎爺故事有一說便是，嘉慶君遊台灣時夜宿笨港行館，夜夢見有妖魔鬼怪的騷擾，突然有一物出現救駕，斥退所有鬼怪，所以嘉慶君起床之後就說救駕有功當之褒封，但不知要封何種東西，當嘉慶君遊至肇慶堂土地公廟時，發現桌下的虎爺似乎就是夢中所見之救駕聖物，所以就封其為“虎狀元”，並頭戴金花，因為肇慶堂的虎爺是嘉慶君親手請至桌上的，所以從此以後，虎爺就坐於桌子上了。



虎爺救駕有功當之褒封，嘉慶君敇封“虎狀元-頭戴金花”台灣唯一御賜金花供奉桌上狀元虎也是世界唯一，新港(舊名麻園寮)青眼觀天虎又區分左邊(龍方)為虎爺大將軍、右邊(虎方)虎爺二將軍，奉天宮媽祖出巡遶境除千里眼順風耳兩位將軍外還有虎爺大將軍與二將軍(開路先鋒)隨鑾駕出巡。