俄羅斯防長香山論壇強硬批美國

現場圖 左二為俄羅斯國防部長紹伊古（來源：環球網） 中評社北京10月21日電／21日上午，俄羅斯國防部長紹伊古在北京香山論壇第一次全體大會上發言，對美國進行了強硬的指責，表示“美國謀劃遏制中俄威懾力，是促使其單方面退出中導條約的真正原因。”



這是紹伊古首次出席北京香山論壇並在第一次全體會議上做大會發言。不出所料，紹伊古的發言引來重點關注。在發言後的問答環節，現場觀眾絕大部分問題都是向紹伊古發問的。



紹伊古表示，當前世界局勢的特點是，一些大國希望通過損害其它國家的合法利益，實現自己的狹隘的國家目標。他們正試圖改變建立在第二次世界大戰基礎上的聯合國與國際法維護的現有國際體系。他說，當前是一個重新評估全球挑戰和威脅的機會。目前國際關係正在惡化，一些大國在貿易、知識和技術交流方面正在形成逼圍，對被歧視的政府、國家施加政治經濟和軍事壓力，不同國家的混亂和崩潰正在成為常態化。紹伊古說，回顧前南斯拉夫、伊拉克，它們以不實借口、並不遵循聯合國安理會決定對這些國家採取武力行動。如今，我們正目睹在委內瑞拉上演暴力政變企圖。



紹伊古說，在軍備控制領域，多年來確保穩定和權力平衡的多層次安全系統正遭到破壞。這是美國拒絕批准《全面禁止核試驗條約》，並從《限制反彈道導彈系統條約》和《消除中程和中短程導彈條約》單方面退出造成的。我們相信促使華盛頓單方面退出《中導條約》的真正原因，是美國謀劃遏制中國和俄羅斯的威懾力。條約不再符合美國的利益，是因為中國的軍事和經濟實力不斷增長，俄羅斯的國防力量全力恢復以及中俄兩國之間軍事和軍事技術合作不斷發展和擴大。美國指責俄羅斯違反《中導條約》規定，但美國已提前準備好銷毀該條約。他們創造了攻擊無人機，在歐洲部署先進的中程導彈，部署AK441發射器，這種發射器最初用於發射“戰斧”巡航導彈。



紹伊古說，我們完全有理由相信，以前《中導條約》禁止的美國打擊手段，極有可能被部署在亞太地區和歐洲，就是為了挑起緊張局勢。這樣的決定將不可避免導致軍備競賽和衝突發生的可能性上升。事實上，允許在其領土上部署中程和短程導彈的國家，將成為美國政策的人質。



此外，紹伊古還罕見公開闡述了俄羅斯對印太戰略的看法。紹伊古表示，俄方贊同在亞洲開展自由和開放的夥伴關係的想法，為所有國家提供平等和不可分割的安全，但與此同時，俄方對美國提出的倡議有一些疑問，特別是印度－太平洋地區的概念，沒有明確的地理解釋，沒有參與者倡議的具體條件，戰略目標也非常模糊，美國推動的印太倡議並不包括該地區的所有國家。這將導致所謂利益聯盟的形成，不符合形成一個單一不可分割的安全空間的目標，而且會破壞亞太地區多邊合作體系的有效運作。