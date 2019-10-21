特朗普放棄在自家場地辦G7峰會

中評社北京10月21日電／迫於國內政治壓力，美國總統特朗普19日撤回在自家高爾夫俱樂部舉辦七國集團（G7）峰會的決定。此前，這一決定招致美國政界諸多濫用權力、假公濟私的批評，有民主黨議員甚至直言這是特朗普“最厚顔無恥”的腐敗證據。《紐約時報》20日評論稱，G7選址風波出現在一個驚悚的時刻——隨著針對特朗普彈劾調查的推進，懸在他頭上的利劍“更加鋒利，也更具威脅性”。



據美國有線電視新聞網（CNN）20日報道，在兩黨都反對明年的G7在位於佛羅里達州邁阿密的“特朗普多拉爾高爾夫俱樂部”舉行後，特朗普19日晚終於改變主意。他在推特上說，“基於媒體及民主黨的瘋狂和非理性的敵意，我們將不再考慮把‘特朗普多拉爾高爾夫俱樂部’作為明年G7峰會的主辦地。我們將立即開始尋找新地點，考慮包括戴維營在內的可能性”。



在連續發出的推特中，特朗普明顯透露著怨氣和委屈。他說，“‘特朗普多拉爾高爾夫俱樂部’接待G7領導人，是在為我們的國家做一些非常有益的事情。那裡很大、很氣派，占地數百英畝，緊挨著邁阿密國際機場，有大型舞廳和會議室……這會比其他替代方案更好。我願意在沒有利潤的情況下，或者在法律允許的情況下，在美國做這件事。但和以往一樣，充滿敵意的媒體和他們的民主黨合作夥伴瘋了！”



白宮17日宣布G7在特朗普的高爾夫俱樂部舉辦後，一直為特朗普的這一決定辯護。白宮發言人格里沙姆19日堅稱，多拉爾高爾夫俱樂部是12個候選地中最好和“便宜得多”的選擇。白宮代理辦公廳主任馬爾瓦尼此前還說，在那裡辦會將按“成本價”支付費用，比其他候選地少一半，能節省數百萬美元。美國CNBC網站19日認為，如果在特朗普的高爾夫俱樂部舉行，很可能違反美國憲法——特朗普的企業將從參加G7的外國代表團獲得收入，因為他們要在那裡吃住。



正在對特朗普進行彈劾調查的民主黨，顯然不會放過指責特朗普的機會。法新社20日報道說，自從特朗普8月份暗示會在自己的俱樂部舉辦G7峰會後，民主黨議員就啟動了相關調查。18日，國會民主黨人提出新法案，禁止聯邦政府為特朗普在其高爾夫俱樂部舉辦G7提供資金，而且要求特朗普政府提交所有作出此決定的文件。



眾議院議長佩洛西19日告訴記者，在特朗普的高爾夫俱樂部辦G7“絕無可能”。眾議院司法委員會主席、民主黨議員納德勒在一份聲明中直言，特朗普濫用職權，這是他“最厚顔無恥”的腐敗證據。前副總統拜登19日在推特上說，美國總統絕不應該假公濟私。

