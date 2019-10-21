越南警方向中方移交三名嫌疑人

中評社北京10月21日電／當地時間10月16日、18日、19日，在中國駐越南大使館協調下，越南警方分別在峴港國際機場、胡志明市新山一國際機場、河內內排國際機場向中方移交在逃嫌疑人徐某根、王某梅（女）和王某來。



據中國警方調查，2012年以來，徐某根夥同他人非法開設賭場，同時在不具備資質的情況下，以高息為誘餌，面向社會人員吸收公眾存款，涉案金額上億元人民幣，涉嫌開設賭場罪和非法吸收公眾存款罪。案發後，徐某根潛逃越南。應中方請求，越南警方於近日將徐某根抓獲。



據中國警方調查，2013年，王某梅利用其擔任法定代表人的某企業，使用不能兌現的匯票支付貨款，騙取其他企業近50萬元人民幣，涉嫌票據詐騙罪。案發後，王某梅逃往越南。應中方請求，越南警方於近日將王某梅抓獲。



據中國警方調查，2018年以來，王某來利用其為實際控制人的某企業，在未經主管部門批准的情況下，公開宣傳、出售具有推薦股票功能的軟件，並聘請沒有資質的人員通過該軟件點評、推薦股票，涉嫌非法經營罪。案發後，王某來偷渡進入越南。應中方請求，越南警方於近日將王某來抓獲。



中國駐越南大使館警務參贊趙萬鵬表示，中越警方有著密切的執法安全合作關係。在雙方共同努力下，今年以來越方已緝捕並向中方移交約600名犯罪嫌疑人，包括一名國際刑警組織紅色通報逃犯。中方也協助越方緝捕多名重要犯罪嫌疑人。中國警方正告在越南藏匿的中方犯罪嫌疑人，要盡快懸崖勒馬，向警方投案自首，否則將受到法律嚴懲。



（來源：人民網－國際頻道）