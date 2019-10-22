綠鐵桿嘉義老農李政雄：這一次要投給韓國瑜

嘉義地方老農李政雄說，2020一定翻，因為民心在韓國瑜身上。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月22日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜啟動“傾聽之旅”21日赴嘉義縣新港鄉奉天宮參拜，新港地區多務農為主，有不少農民、老伯、大媽好奇到場想聆聽韓國瑜說什麼。外號“馬長”的在地老農李政雄接受中評社訪問表示，這裡過去都是綠油油一片，但這次大選可能因韓國瑜而翻盤。



80歲的李政雄身滿臉皺紋、身材高挑黝黑，但氣色精神頗佳，也關注台灣政治選舉。中評社記者爬上宣傳車跟李政雄聊天，一起看著奉天宮廟埕前熱情群眾簇擁著韓國瑜進場的車隊。



李政雄接受中評社訪問表示，民進黨讓我太失望了，我這輩子的選票都投給民進黨，但這一次我要投給韓國瑜。



中評社問，這邊不是綠油油？韓有可能選贏嗎？李說，現在民心在韓這邊，看這場子就知道了，今天是星期一很多人都要上班，但他到現場大家就很有動力，這是因為大家把希望寄託在他身上。



李批蔡政府說，他抽的煙這幾年一直漲價，政府還修改法律讓男男、女女結婚，這樣實在很奇怪。他認為新港老街以前經濟觀光客都還蠻多的，但這兩三年衰退很多。韓國瑜參與政治事務很正派，也很了解農漁民的心聲，台灣需要這樣的人來領導。



另一名每天從嘉義大林來到新港奉天宮“賣花”的大姐郭幸端接受中評社表示，最近這幾年我們小老百姓的日子真的越來越苦了，我以前在廟埕前賣花，一天都還有新台幣800、1000元，但現在每天只有2、300元，日子過得很辛苦。



郭幸端臉上貼著“民心思變”的貼紙挺韓，郭說，現在基層甘苦人很多，大家的心真的都是在韓國瑜身上。



中評社問，郭大姐從何時變成韓粉？



郭說，我從韓國瑜北農大戰王世堅時就已經欣賞他了，後來我觀察他從政，真的做得很不錯，這麼認真無私心的人，我們絕對會力挺他的。