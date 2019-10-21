中國建設銀行東京分行組織台風救災志願活動

中國建設銀行東京分行員工正在參加災區救援活動。（來源：人民網－國際頻道） 中評社北京10月21日電／10月20日，中國建設銀行東京分行20名員工利用周日休息時間赴千葉縣市原市開展了一整天的台風災後支援救助活動，積極履行社會責任，為中日友好添磚加瓦，贏得了當地災民和社區機構的衷心感謝和熱烈好評。



今年第19號台風“海貝思”10月12日登陸日本，給日本造成了巨大的人員傷亡和財產損失。日本總務省消防廳20日公布統計數據稱，“海貝思”造成的住宅損失截至當天達56753棟。日本內閣府稱，被迫在避難所生活的居民等11個都縣共4077人。據日本國土交通省的統計，在20個都縣共確認了432起地質災害。7個縣71條河流共135處堤防決堤。尤其是千葉縣等關東地區接連受到15號台風“法茜”、19號台風“海貝思”的影響，災情尤其慘重。中國建設銀行東京分行積極對接有關志願者協會和社區機構，了解災區需求和救助渠道，並在當地開放接受志願者的首日，第一時間趕赴現場，開展志願救援活動。



早上7點，志願者員工準時集結，前往救助地區。上午主要幫助受災民眾清理受損房屋，包括吹散的屋頂、房梁以及散落各處的破碎瓦片、玻璃和垃圾，並按可燃和不可燃分類整理。下午主要清理被台風吹倒的樹木，為災民清理出農田和菜地，幫助災民恢復農業生產。大家不顧汗水浸透的衣服、樹枝劃傷的手臂，齊心合力，團結協作，僅靠木耙、鋸刀、繩索等簡易工具，清理出二十餘袋垃圾，搬運了十餘棵倒伏樹木。當地災民和社區機構中午特地送來熱湯表達感謝。



中國建設銀行東京分行行長解陸一對人民網記者表示，東京分行通過此次活動奉獻了愛心、凝聚了力量，展現了中國大型商業銀行的社會責任與擔當，傳遞了與災區攜手共渡難關的正能量。東京分行今後將繼續按照總行的戰略導向，積極融入本地，樹立品牌文化，踐行社會責任，為促進中日友好作出貢獻。



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