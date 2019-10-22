中評關注：桃園藍軍2020對手是他不是蔡

鄭文燦利用政績來拉抬綠軍黃世杰（左）選情，吳志揚即使擔任過桃園縣長，知名度夠，但是沿海向來挺綠，面臨一番苦戰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月22日電（記者 黃文杰）距離大選剩下不到三個月，身為蔡英文桃園競選總部主任委員的民進黨桃園市長鄭文燦，現在開始卯起全力跑行程，輔選最佳利器就是政績，這讓桃園藍軍打起選戰確實陷入一番苦戰。2020大選，國民黨在桃園要打敗蔡英文，恐怕要先打敗鄭文燦。



中評社21日關注鄭文燦整天行程，從上午8點15分開始第一個行程，觀音區六合公園籃球場新增1面薄膜天幕及周邊改善工程竣工啟用典禮；到下午4點，在楊梅埔心公園天幕廣舉行的市政說明會，10個小時之內，要連跑9個行程，轄區觀音、中壢、平鎮、楊梅四個區。



這樣的市長行程，對於鄭文燦來說，稀鬆平常，但是鄭已經順利連任，現在要拼的是2020，利用政績來替綠軍新人與老將來輔選。



桃園六席“立委”，過去國民黨揮出全壘打，但是2016大選，民進黨一口氣拿下三席，加上無黨籍一席，國民黨最後靠吳志揚不分區一席，勉強湊成三比三。



2020大選，桃園藍綠人選有了調整，鄭寶清、鄭運鵬都是拼連任，各自有自己基本盤，綠軍沿海原本是陳賴素美，後來初選敗給新人黃世杰，換人固守沿海綠色防線。



黃世杰是台大法研所碩士、公費留學，美國哥倫比亞大學法學碩士，司法官及律師高考第一名，年輕且形象清新，鄭文燦第一任桃園市長，延攬入府擔任市府法務參議和市府顧問要職，針對桃園市升格轉型所遇到的各種法律進行研議與解決，完成1,000多件縣府層級轉型適用升格法規的法律系統，是鄭最為倚重的法學專家。



鄭連任桃園市長，黃世杰婉拒續任市府顧問，轉而投入2020年的桃園市第二選區“立委”選戰，對上的是曾任桃園縣長的吳志揚，這讓鄭的輔選策略要調整。



2016年大選，蔡英文對上朱立倫，在桃園朱拿到36萬9013票，得票率34.39%，蔡拿到54萬7573票，得票率51.03%，宋楚瑜拿到15萬6,518票，得票率14.58%。



2018年桃園市長選舉，鄭文燦以55萬2330票，得票率53.46%，擊敗國民黨陳學聖的40萬7234票，得票率39.42%，大勝對手14萬5096票，成功連任。



這也可以看到，2020鄭要輔選蔡，還要維持三席“立委”甚至往上增加，功夫更要下得深。



以鄭文燦21日9個行程來看，有5個行程屬於沿海四區，也就是觀音與楊梅，鄭文燦上午在出席新坡多功能場館啟用典禮，毫不避諱對著台下的吳志揚提到，過去在桃園升格前，觀音鄉長歐炳辰，這棟多功能場館，“想做卻做不到”，但是在他任內克服完成，還拿到工程總經費將近1億7,000萬元。



這句話其實也說明，過去桃園在國民黨吳志揚執政，很多都克服不了，鄭文燦“通通辦到”，小小偏遠地方，蓋出立圖書館新坡分館、市立觀音幼兒園新坡分班及觀音區室內綜合球場三合一功能，已經讓地方議論紛紛，



下午鄭文燦回到楊梅地區，吳志揚本人沒有到場，只有派服務處秘書出席，鄭利用出席人員逐一介紹，順利替黃世杰來宣傳背書，直說很多法律議題都靠黃來解套，要把鄭文燦的光環移轉給黃。



鄭文燦現在利用各區輪流主辦市政說明會，一來介紹平常的市政建設，地點多半選擇戶外天幕廣場，人潮聚集看得到，這些鄭最傲人的政績之一；再者，凸顯民進黨在桃園執政的優勢，先灌輸選民對綠軍好印象，第三，測試地方政治動員能量，一旦蔡英文開始全台輔選啟動，藉由基層輔選與政策說明，維持2016大選，蔡在桃園超過五成得票率。