第八屆中拉學術高層論壇學術研討會在福州召開

（來源：人民網） 中評社北京10月21日電／10月19日，第八屆中拉學術高層論壇暨中國拉美學會學術會議——地區與全球大變局下的中拉關係展望”學術研討會在福州召開。來自中國、巴西、智利和阿根廷等國約140名學者、政府官員及外交官參加會。



中國拉美學會會長、福建師範大學王曉德教授在致辭中表示，中拉學術高層論壇在促進中國與拉美國家學術交往上起著越來越重要的橋梁作用，同時促進了中國與拉美國家之間文化上的相互理解和認知，但影響中拉關係正常發展的問題也不少，尤其受到瞬息萬變的國際局勢的影響。因此從重要地區的全球大變革的視角探討中拉關係，具有深遠的學術意義和現實意義。



中共中央對外聯絡部拉美局局長王玉林在致辭中指出，當前，中拉高層交往頻繁，整體合作取得歷史性突破，中拉關係進入全方位發展的新時代。一是中拉黨際交往面不斷擴大；二是中拉黨際交往的平台不斷拓展；三是中拉黨際交往對國家政治關係的引領作用不斷突出；四是中拉黨際交往的內涵更加豐富。“一帶一路”倡議為助力中拉合作優化升級開辟了廣闊前景。



外交部拉美司大使趙宏聲在會議中表示，中拉同為發展中國家，發展是第一要務，要進一步以“一帶一路”倡議和“三共五通”理念引領中拉合作。“大變局”，“新時代”給中拉關係提出了不少新課題，新任務，這就需要更深入細致的拉美和中拉關係研究，需要更多有價值的研究成果轉化成促進中拉關係的行動力。



近年來，國際局勢風雲變幻，給當前國際關係帶來了諸多不穩定因素。福建師範大學黨委副書記葉燊表示，新形勢下，如何深化發展中拉關係，共同應對一系列全球性問題和挑戰，是擺在中國和拉美學界面前的重大課題。



對此，中國社科院拉美所副所長王榮軍認為，應高度重視在已經變化且在繼續發生變化的國際格局下中國與拉美關係發展面臨的機遇和挑戰。他表示，對理解大變局對中拉關係的影響而言，至少應注意以下三個方面的問題：一是世界主要國家實力對比的變化以及大國競爭的回歸。二是科技進步尤其是信息化和數字經濟快速深入發展帶來的巨大變化和不確定性。三是國際多邊體系進入重構過程。

