北京香山論壇：多國防長對話 憂心國際秩序

第九屆北京香山論壇21日舉辦以“大國關係與國際秩序”為主題的第一次全體會議。（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇21日舉辦以“大國關係與國際秩序”為主題的第一次全體會議，邀請到多國國防部長和國際組織負責人，探討在人類再次站在十字路口時，如何堅持多邊主義，維護國際秩序。中國軍事科學學會會長楊學軍中將主持會議。



俄羅斯國防部長謝爾蓋·庫茹蓋托維奇·紹伊古大將表示，當今世界，一些大國希望通過損害其他國家合法利益，實現自己狹隘的國家目標，他們正視圖改變二戰後現有的國際關係體系，這是一個重新評估全球挑戰的機會。目前國際關係正在惡化，不同國家的混亂和崩潰正在常態化。目前我們正在目睹在委內瑞萊國內陷入混亂，軍備控制領域多年來確保全球安全的系統正在遭到破壞。他特別談到俄羅斯對印度太平洋區域概念的態度，指出這個概念沒有明確的地理屆時，沒有參與的條件，戰略目標非常模糊，不涵蓋該地區的所有國家，這將導致所謂的地區聯盟，會破壞亞太地區多邊合作體系的有效運作。



謝爾蓋·庫茹蓋托維奇·紹伊古高度評價中俄關係，認為這是一個範例，軍事合作在其中發揮了重要作用——今年7月，中俄兩國在亞太地區舉行第一次聯合空中巡邏，中國軍隊派兵參加東部戰略演戲，今年也參加了中部戰略演習，促進各國軍隊在軍事訓練規劃和實施中交流經驗。他點評中國軍隊的表現說，中國參加了軍事比賽的舉行並承擔了四個比賽場，中國軍官表現十分出色。



埃及國防和軍工生產部長穆罕默德·扎齊上將表示，國際局勢現在正處於重要時期，許多發展因素影響地區力量和關係的格局，各種問題複雜，事件頻發，需要大家合力解決問題。他建議，要共築安全與穩定，實現各國人民的福祉與康樂。中東地區現在面臨不穩定和動蕩，對建立和平穩定的秩序構成威脅，但為危中有機。



穆罕默德·扎齊提議，需要合作來應對恐怖主義。我們要共同打擊各種組織，依靠各國機構，形成各種打擊，要限制他們的宣傳機制，限制他們使用社交平台。同時，我們要堅持以下原則，包括全面政治解決，尊重各國主權和領土完整來維護人民的權利，我們要禁止外來干涉，支持共同的國際努力，要使地區的海上安全得到實現，禁止單極行為。



上合組織秘書長弗拉基米爾·諾羅夫表示，一些人試圖煽動文明衝突。上合組織作組的積極作用正得到提升，我們努力制定出有效、集體性的方法應對全球威脅，這也是是上海合作組織成立的初衷。上合組織有非常堅實的法律基礎應對極端主義和分離主義，我們也有獨特的多邊合作的做法，包括符合上海精神的原則，我們重視採取聯合措施，消除恐怖主義的源頭，避免青年人捲入恐怖主義集團，我們也在擴展擴宗教和文明的對話。



弗拉基米爾·諾羅夫強調，上合組織不是軍事集團，是開放的組織，旨在進行廣泛的國際合作。接下來，上合組織將繼續擴大與聯合國及其機構的合作，和其他地區和組織的合作。我們正準備和聯合國舉辦第三次聯合國級別對話打擊跨國犯罪。我們主張通過和平政治外交手段解決衝突。

