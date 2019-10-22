北京香山論壇：多國專家論亞太安全構架

第九屆北京香山論壇21日舉行以“亞太安全構架”為題的分組論壇。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇21日舉行以“亞太安全構架”為題的分組論壇，邀請到法國國防部長和中國、俄羅斯的智囊和專家分享對亞太構建安全構架的看法。



與會嘉賓有法國國防部國際關係與戰略總局地區事務局局長菲利普·布迪諾，中國北京大學國際戰略研究院院長王緝思，美國丹佛大學教授趙穗生，中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯，俄羅斯外交部莫斯科國立國際關係學院主任亞歷山大·盧金。中國現代國際關係研究院院長袁鵬主持論壇。



菲利普·布迪諾表示，現在各方對印太地區的關注非常高。過去70年中，這個地區經歷了巨大變化，地區內部及其與外部其他地區的相互依賴越來越多。這個地區面臨包括大國競爭、核擴散問題、朝核問題在內的多種挑戰，這個地區一定會產生重要的全球性影響。



菲利普·布迪諾重點分享了法國在該地區的角色。他強調，法國也是這個地區的重要組成部分，在印度洋和大西洋都有領土，還有160萬法國公民居住在這裡，此外，英國脫歐後，法國可能是歐盟唯一的在這個地區有領土的國家。法國對印太地區安全有重要影響，我們再不同島嶼上都派駐了士兵，參加了各種“使命、任務”，也部署了海軍。“法國將繼續為印太國家提供安全支持。我們的願景和該地區的願景是一致的。”



王緝思分析了東北亞地區的安全格局。他表示，迄今為止，東北亞沒有搭建起安全合作機制。對美國來說，強化美日和美韓雙邊同盟和前沿部署是重要支柱。近來，特朗普在軍費方面施加壓力，但在調停爭端中沒有強烈的意願，甚至暗示美國會退出美日同盟，但我不認為，美國會放棄美日同盟，因為美日在貿易、軍費、對華貿易方面，雙方是相互需要的，美國不會輕易撼動他的東北亞同盟體系。但這讓中國面臨較大壓力，並且限制了中韓和中日關係的發展，同時這與中國倡導建立的多邊機制有較大衝突。



王緝思談到朝核問題時表示，朝鮮的首要關切是政權的延續性，更傾向於和美國進行平等的雙邊對話，而不是通過六方會談等多邊機制解決。美國的立場是朝鮮必須棄核才能停止制裁，但美國沒有以軍事手段解決朝核問題的跡象。韓國也關心朝鮮的無核化，不同的韓國總統對以上的目標有不同的優先排序。此外，在朝核問題上，日本和美國的目標接近。俄羅斯的目標和中國的比較接近。特朗普希望中國在朝鮮問題上承擔更多責任。一些中國人看來，美國是為減輕自己的壓力，希望中朝之間有一些可以利用的矛盾。

