俄羅斯加快推進人工智能發展

中評社北京10月21日電／俄羅斯總統普京日前簽署命令，批准2030年前俄羅斯國家人工智能發展戰略。這一戰略目的在於促進俄羅斯在人工智能領域的快速發展，包括強化人工智能領域科學研究，為用戶提升信息和計算資源的可用性，完善人工智能領域人才培養體系等。



俄羅斯法律信息網站日前發布了這一發展戰略相關文件。根據命令，俄羅斯政府將在12月15日之前將人工智能發展戰略文件納入“俄羅斯聯邦數字經濟”國家發展計劃，並且每年向總統提交關於2030年前國家人工智能發展戰略執行情況的報告。



“實施這一戰略是俄羅斯在全球人工智能領域占據領先地位的必要條件，將使俄羅斯在該領域獲得技術獨立和競爭力。”普京說。在此前召開的俄羅斯人工智能技術發展會議上，普京表示，人工智能技術的主導權已經成為全球競爭的重要領域。“世界上許多發達國家已經通過了發展此類技術的行動計劃。俄羅斯必須確保在人工智能領域的技術優勢。”



目前，俄羅斯政府正在全力推動包括人工智能在內的數字經濟發展。普京曾要求政府在今年年底前批准國家通信網絡和數據儲存處理基礎設施發展總體綱要；在明年年底前確保俄羅斯民眾能享受根據需求內容分類的國家和地方政府綜合服務，包括訪問統一的國家和地方政府服務網站；在2021年年底前將俄所有中小學接入高速互聯網；在2022年1月1日前建成15個科學教育中心。



俄羅斯在人工智能技術領域有著良好的發展條件。據俄羅斯媒體報道，俄羅斯是全球移動通信和互聯網普及率最高的國家之一，也是網絡訪問成本最低的國家之一。同時，依靠在數學、物理等學科的優質教育資源以及IT領域較為完備的培訓系統，俄羅斯在人工智能領域有較為豐富的人才儲備，莫斯科大學的學生團隊已連續8年贏得編程大賽世界冠軍。



俄羅斯就業中介機構“超級工作”的最近一項調查顯示，接受調查的近八成高中生認為在IT領域可以找到最好的工作，被認為最有前途的職業前三名中，第一名是軟件開發人員，第二名是信息安全和人工智能領域人才。



俄羅斯著名的互聯網公司Yandex首席執行官阿卡迪·沃羅茲向記者表示，為了培養更多的人工智能人才，該公司正系統地從俄羅斯高校選拔數學和程序設計領域的學生。此外，在政府的支持下，公司正在對人工智能機器在真實條件下運算進行大規模試驗，預計今年將有100輛無人駕駛汽車在俄羅斯街頭進行測試。



（來源：人民網）