日本天皇明天舉行即位慶典　這些看點“不同尋常”

日本天皇德仁和皇后雅子（共同社） 中評社北京10月21日電／10月22日，日本將舉行德仁天皇的即位慶典，很多人的目光也從全球紛紜的大事小情中，逐漸向這個全世界傳承最久帝系的最新動向聚攏。這次的即位慶典有一些不同尋常之處，我們一起來看看日媒的整理和盤點。



遊行延期，宴席從簡



首先是遊行活動的延期。據日本NHK電視台消息，慶典儀式結束後，新天皇、皇后本應坐著敞篷車上街，參加慶祝遊行接受民眾祝福。但日本政府近日表示，為全力應對台風“海貝思”帶來的災情，慶祝遊行活動延期至11月10日舉行。



明仁天皇於2019年4月30日退位，德仁皇太子次日即位，新天皇的即位儀式“即位禮正殿之儀”定於10月22日舉行，向日本國內外宣布德仁的即位。儀式結束後，新天皇、皇后本應乘坐敞篷汽車，從皇居行駛到住所東宮禦所，參加“祝賀禦列之儀”，接受民眾祝福。此前日本各府省廳一直在為此進行準備工作。



但10月12日晚，今年第19號台風“海貝思”在日本靜岡縣的伊豆半島登陸。此次台風的破壞力“超乎想象”，已致80人死亡，日本交通服務幾乎全面停擺，各地避難所擠滿了疏散的民眾。鑒於廣大地區受災程度嚴重，日本政府近期決定，為順利推進救災工作，將“祝賀禦列之儀”延期至11月10日舉行。



日本政府還稱，即位儀式“即位禮正殿之儀”和宴席“饗宴之儀”照原定計劃舉辦。據悉，日本各地的基礎設施複建、受災民眾的避難生活等“或將長期化”。



日媒此前消息表示，遊行儀式上的用車本來定為使用豐田汽車，而不是老天皇曾用的勞斯萊斯。而且，慶祝新天皇即位的宴席“饗宴之儀”也從7次調整為4次，有2次是站著用餐。參加人數也縮減了800人，控制在2600人左右。老天皇在1990年舉辦的“饗宴之禮”共7次，都是坐著用餐。日媒稱，之所以一切從簡，主要考慮到不給新天皇和皇后增加負擔。

