張余健看台灣選舉生態　北部空軍南部陸軍

張余健認為，新興政黨區域“立委”參選人，台灣北部應打空戰，南部則善用陸軍。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月22日電（記者 洪德諭）2020許多新興政黨興起，投入區域“立委”選舉，面對藍綠夾擊，媒體出身的喜樂島聯盟區域“立委”參選人張余健接受中評社訪問指出，突圍方式北部、南部有所不同，北部資訊發達可打空戰，南部由於許多選民年齡層高，得將重點放在傳統的陸軍。



喜樂島聯盟所推薦的呂秀蓮須在11月2日前完成28萬多份連署才能取得2020參選人資格。對於呂的連署狀況，張余健則說，呂面臨最大的問題是新聞被打壓，但從基層反應熱烈認為，他有信心呂應該可以獲得超過30萬份連署。



張余健為中央廣播電台導播，在2020大選中代表喜樂島投入台北市第六選區（大安、文山）“立委”選舉。國民黨與民進黨在該選區分別提名現任“立委”林奕華與擁有哈佛大學學歷的謝佩芬參選。



為搶進“立法院”，2020大選有許多新興政黨成立，包括台灣民眾黨、喜樂島聯盟、“一邊一國行動黨”等，根據選罷法規範，要提不分區“立委”名單，至少需在區域提10席“立委”參選人，使得新興政黨相繼在各選區中投入戰將。



對於新興政黨投入區域“立委”選戰，張余健坦言，在藍綠夾殺下的確非常辛苦，像是他跑基層時有些堅貞的黨員不管提出什麼政策，都會給予不友善的眼神，不過也有民眾鼓勵年輕人能站出來，並替“立法院”帶來新氣象，這就是新興政黨參選人投入的契機。



該如何面對選戰？張余健認為，新興政黨參選人面對選戰有南、北之分，在北部方面，政治素人在資訊發達的情況下，就可以選擇打空戰為主，如抓緊議題馬上產製影音向選民表達訴求，不僅成本低且傳播速度快，過去網紅台北市議員邱威傑就藉此攻佔議員席次。



至於南部方面，張余健指出，南部選民許多為爺爺奶奶，這個族群有些人對於使用電腦有障礙，有些也沒有在接觸社群媒體，因此必須將重點放在陸軍而非空軍，要想辦法接近選民並握到每一雙手。



張余健也認為，政治素人不一定要把目標放在這次的選舉，而是可以長期經營選區。



談到由喜樂島聯盟所推薦的呂秀蓮連署狀況，張余健有信心她能衝破30萬份連署。若呂能過關，將會有如同親民黨主席宋楚瑜協助親民黨的效果，呂將成為喜樂島聯盟重要的母雞，讓喜樂島聯盟可望在不分區搶下2、3席“立委”。



至於對藍、綠的影響，張余健則說，外界會認為呂的參選對民進黨影響比較大，不過呂提出的和平中立論述，希望選民不要羈絆在藍、綠兩黨間，與過分親中親美，這樣的論述跳脫藍、綠兩黨，因此對於藍、綠都有一定程度的影響。是否會讓誰當選，誰不當選？張余健則笑說，呂選目標當然是自己要當選。

