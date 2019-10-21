印媒稱印度DRDO組織開始打造下代高超音速武器

印度媒體報道界面 中評社北京10月21日電／據印度《印度斯坦時報》網站當地時間10月21日報道，印度“國防研究與發展組織（DRDO）”已經為生產高超音速飛行器展開工作。報道稱據一名不願透露姓名的印度政府高級官員表示，用於測試和微調高超音速飛行器的高速風洞等設施將很快投入使用。預計屆時印度國防部長拉格納特·辛格（Rajnath Singh）將為該設施揭幕。



“高超音速飛行器”是一種速度可以超過5倍音速的飛行器，只有速度超過5倍音速才能被稱為“高超音速”，而這意味著飛行器的速度需要達到每秒1700米，要達到這一速度很高的技術難度，只有少數國家正在試驗高超音速飛行器，用於增強戰略核威懾力或遠程打擊能力。儘管現有的洲際彈道導彈和再入飛行器也能達到“高超音速”的速度門檻，但是目前能被稱為“高超音速飛行器”的都是能夠在高超音速飛行時保持機動性能，而前兩者在高超音速飛行時機動性能將受到很大限制。高超音速飛行器可以同時具備高超音速和較強的機動性能，幾乎不可能被跟蹤和攔截。因此，高超音速飛行器專為提高在現代的彈道導彈防禦系統下的生存能力而設計。



報道稱，為了促進印度國防製造業的發展，DRDO主席薩蒂什·雷迪（G Satish Reddy）表示，DRDO還將向印度的工業提供1500項專利，包括關鍵導彈技術，生命科學和海軍技術，這些技術可以供印度的工業界使用。即使是初創企業和中小型製造企業，也可以免費獲得專利。免費提供的一些專利包括製造“車載空調系統”、飛機避雷器系統、導彈裝載器的滑動裝置、輕質高強度寬帶微波吸收橡膠、適用於寬溫度範圍的矽基潤滑劑技術、低密度碳泡沫和防腐蝕塗料等技術，這些技術本來最初以國防需要研發，如今將投入民用領域。一位不願透露姓名的DRDO高級官員說，印度工業界不會為任何一項專利技術支付“許可費或特許權使用費”。



印度的“國防研究與發展組織”成立於1958年，是印度國防科學協會等多個組織合併而成，是印度國防部下轄的機構，地位類似美國“國防部高級研究計劃局”，是印度軍方非常重視的軍用先進技術研發機構。其參與研發的項目包括印度首款自研LCA“光輝”戰鬥機、“阿瓊”主戰坦克、布拉莫斯反艦導彈等印度軍隊的現代化裝備。但這些裝備大部分都算不上成功。LCA戰鬥機研發周期接近40年，從初始設計開始到首飛也經歷了20年時間，因此該機還未服役技術上就已經落後。而阿瓊主戰坦克曾被印度信心滿滿認為是一款超越其他國家現有裝備的先進主戰坦克，但研發周期也過長，歷時30年之久，但最終成品仍然存在不少缺陷，由於技術故障太多、部分進口零件斷供，大部分的阿瓊MK1主戰坦克不得不停止使用。



（來源：環球網）