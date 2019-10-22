舊金山將舉辦2019全美和統會聯合會年會

美西和統會暨北加州江蘇同鄉會舉辦聯席會議。圖為部分與會者，吳有義（中排右四），古銑賢（中排右五）（中評社圖片 美西和統會提供） 中評社舊金山10月21日電（記者 宋楷文）日前，美西中國和平統一促進會（美西和統會）暨北加州江蘇同鄉會舉辦聯席會議，討論將於11月2日在舊金山舉行的“海峽兩岸和平統一高峰論壇暨2019年全美和統會聯合會年會”各項準備工作的落實情況。美西和統會會長吳有義做了工作報告。上述兩會常務理事等約40人與會。



吳有義表示，此次“海峽兩岸和平統一高峰論壇暨全美和統會年會”目的是為了進一步凝聚美國及海內外反‘獨’促統力量，增進相互合作，共謀中國的和平統一大業。”



吳有義說，今年是美西和統會成立十周年，所以此次大會具有雙重意義。去年11月受全美中國和平統一促進會聯合會（全美和統會聯合會）委托本會召開今年年會以來，美西和統會做了大量的準備工作。目前各項安排都已基本落實。報名參加此次“高峰論壇和年會”的有來自美國，中國內地和港澳台地區的專家學者、官員和商學界精英。還包括全美各地和統會和僑界代表及來自亞洲和中南美的促統會代表等。



吳有義強調，此次“高峰論壇和年會”主要內容是“分析台灣島內出現的新情況和反‘獨’促統的新形勢；探討一國‘兩制’的台灣方案以及中美關係對海峽兩岸的影響。”



美西和統會名譽會長古銑賢回顧了美西和統會成立十年來始終不渝堅持反“獨”促統的經歷，表示要再接再勵，把此次“高峰論壇和年會”辦好。他感謝相關僑團和各界人士對此次“高峰論壇和年會”的支持和贊助，熱忱歡迎灣區各社團和各界僑胞共蘘盛舉。



中評社記者注意到，此次“高峰論壇和年會”還邀請了台灣知名學者賴岳謙教授，台灣中國統一聯盟黨主席紀欣博士，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授等作為主講嘉賓。



此次“高峰論壇和年會”由全美和統會聯合會主辦，美西和統會承辦的。



美西和統會成立於2009年8月30日。其成員來自兩岸三地，長期致力於反“獨”促統大業，成立十年來該會團結一致砥礪前行，為促進中國的和平統一事業作出了積極貢獻。