朝鮮高官來香山 呼籲半島和平與和解

朝鮮人民武力省人民武力省副相金亨龍連續第二年來華參加北京香山論壇（中评社 徐梦溪摄） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）朝鮮人民武力省人民武力省副相金亨龍連續第二年來華參加北京香山論壇，他在昨日上午的大會時發表了主要演講，所提到的朝鮮半島和平穩定之策引起了重點關注。金亨龍表示，各國之間矛盾日益加劇，國際社會為此甚為憂慮，金正恩同志寬宏大量的決斷使得韓朝和美朝之間有了交流，緩和了半島隨時有可能爆發戰爭的危險，結束了持續幾十年的朝美敵對關係。



金亨龍表示，由於我們（朝鮮）做出了種種維護和平的努力，在尖銳對抗和不信任基礎上的長期處於戰爭邊緣的朝鮮半島和東北亞地區，出現了對話與合作的新的潮流。朝鮮民族和周邊國家及世界好多國家一致希望，這種潮流能夠持續發展。幾十年來，被公認為世界最大熱點地區的朝鮮半島上，出現了和平與和解的氣氛，我們共和國沿著新的和平與和解的軌道，有力推動朝鮮半島地區出現了歷史性的成就，我們會高舉和平穩固的旗幟，繼續書寫和平繁榮的新歷史，為此做出堅持不懈的努力，包括採取一系列需要戰略決斷的實際措施，我們也做出了力所能及的努力。



金亨龍強調，即使我國採取了善意的措施，做出了積極的努力，朝鮮半島地區目前的局勢加劇了惡性循環再三到來的威脅，雖然612朝美聯合聲明已經發表一年多，但朝美關係的穩定沒得到前進，這都是因為美國繼續施壓。一年前，震動了朝鮮北南雙方和國際社會的的歷史性的北南宣言，進入履行階段沒多久，就進入了膠著狀態，是因為南朝鮮當局引進新型攻擊武器並繼續與美聯合軍演，追求軍事上壓倒對方的行為，與朝美聯合聲明和北南宣言完全背道而馳。

