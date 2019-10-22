中評側記：中俄關係密切 香山論壇上彰顯

紹伊古大將和中國國務委員兼國防部長魏鳳和共同入場（中评社 郭至君摄） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）俄羅斯國防部長紹伊古大將的出席，無疑將第九屆香山論壇的規格再度拔高了一個層次，中評社記者注意到，本屆北京香山論壇開幕式即將開始時，紹伊古大將和中國國務委員兼國防部長魏鳳和共同入場，兩人邊走還邊進行著交流。必須得說，作為鄰居、作為大國的國防部長，這次俄羅斯高級別的官方代表團參加香山論壇，就彰顯了目前中俄關係處在歷史最好時期的定位。



中評社記者也注意到，很多嘉賓在提問環節將問題拋給了紹伊古大將，他也一一進行了回答。紹伊古大將表示，國際秩序的崩壞是隨著國際條約機制的被破壞而逐步形成的，對此，更好的反應機制不是取消舊機制，建立新機制，在安全趨勢變得更加難以預測的情況下，我們應該將現有國際秩序、條約繼續保留下來，特別是限制進攻性戰略核武器方面的條約。



關於俄羅斯幫助中國建立反導系統一事，紹伊古大將不僅明確地稱呼中國為“我們的夥伴”，同時也清楚地表示，我們的總統普京已經非常明確的表示這項工作正在進行中，我就沒有什麼再多補充的，我們的確在幫助我們的中國夥伴。當然，如果美國人不部署的話，俄羅斯也不會在特定的方向部署中程導彈，俄羅斯建議在歐洲和亞洲都不部署相關的中程導彈，除非它們對我們構成威脅。



進攻性現實主義學派代表人、美國學者米爾斯海默在北京高校巡回演講時曾提到，在未來的20年內，美俄會聯手共同應對中國。有趣的是，他的這個預判在香山論壇上被紹伊古大將否認了，他說，米爾斯海默的講話我沒有關注，也許美國人想是這個樣子，這個一點也不奇怪，目前我們兩國之間的信任關係的水平難以置信的低，我們當然應該加強關係，但米爾斯海默的預測是不會實現的，我們願意開放、對話，把安全水平提高到更高水平，與其他國家建立更密切的關係。



軍事科學院研究院李抒音在茶歇群訪時也提到，大國的關係好，大國的軍事關係好，大國的防務部門領導人之間經常在一起，就共同關心的地區或者全球的問題進行探討，是非常有助於維護地區和全球的穩定的。我們也希望這次紹伊古大將參加香山論壇是兩軍關係、兩軍高層關係的一個新的開端、新的起點。



（記者 郭至君 徐夢溪 李娜 後方支援記者：沈而忱）

