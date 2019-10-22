袁鵬答中評：不相信中美會走到脫鉤那一天

中國現代國際關係研究院院長袁鵬（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月22日電（記者 徐夢溪）中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，“脫鈎”是一種形象的說法，也是美國一些極端派有意為之，這不僅客觀存在，也是一個主觀意圖。脫鈎的一個結果是兩敗俱傷，他不相信中美會走到那一天。



袁鵬21日主持以“亞太安全構架”為主題的第九屆北京香山論壇分組討論，會議結束後接受專訪，談及中美關係和台海關係走向。



談及台灣問題袁鵬表示，現在確實到了一個非常敏感的時刻，一方面是島內的選舉即將開始，這次選舉實際上是一個支持“台獨”的黨派和國民黨之間的競爭，所以選舉季往往是台灣問題最敏感發酵的時期。



另外，特朗普政府執政以來，美國的對台政策確實發生了急劇變化。從立法方面看，美國簽署通過了“與台灣交往法”，這是“與台灣關係法”後最惡劣的一個法案。同時，美國還在繼續搞在對台軍售，以及在高層互動方面，都在逐漸的突破過去的常規。



袁鵬認為，這兩個因素嫁接在一起，再加上現在中美在重大問題上的戰略博弈，就使得台灣問題確實到了一個非常嚴峻的時刻，這就是為什麼很多學者在談論台灣問題的時候，顯得比以前更加的擔心。然而台灣問題不是一個短期能夠解決的問題，這是一個長期的、結構性的問題。



袁鵬表示，我們也相信時間會在我們這一邊，只要不出現鋌而走險的行動，我們還是有信心把它控制在一定範疇之內。但是如果出現一些極端情況，那中國必然會做出我們應有的反應。正如很多學者在會上所說，經貿問題是可以談判的，南海問題有很多相關方，然而，台灣問題是我們最核心、最敏感的問題，這沒有妥協的餘地。所以我們還是會以最大的耐心和毅力去解決這個問題。



談及中美關係脫鈎，袁鵬表示，“脫鈎”是一種形象的說法，同時也是美國一些極端派有意為之，所以這不僅客觀存在，也是一個主觀意圖。事實上我們在高科技的部分領域已經看到了脫鈎的態勢，同時在經貿方面很多美國的鷹派人物試圖把它脫鈎。但同時我們也看到，因為中美40年的交往已經是形成了一個深度相互依賴的關係，脫鈎的一個結果是兩敗俱傷，而且全世界的經濟會出現災難性的後果，所以我不相信中美會走到那一天。

