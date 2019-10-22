洪秀柱向民進黨喊話　回去在野思考執政之道

洪秀柱今天帶助理到台南的仁德糖廠冰店走走。（洪秀柱臉書） 中評社台北10月22日電／角逐台南第六選區“立委”的前國民黨主席洪秀柱今天在臉書發文，提到她父親晚年寫下的回憶錄指出，國民黨是一個有組織、有理想的革命政黨。但一個好的黨，卻因為有問題的人，所以才發生了“時代的悲劇”。洪秀柱痛批，民進黨高喊著民主自由，卻倒行逆施，屢屢將“中華民國憲法”視之無物，還不如好好回到在野，重新思考一下真正的執政之道。



洪秀柱還提到她在政治路上的座右銘，就是她父親回憶錄上寫的“將來有機會為“國家”做事，仍當忠心盡職，勿為名利參與政事。合則留，不合則去，切弗戀棧。”。



洪秀柱臉書全文如下:



趁著行程空檔，我請助理們陪著我到糖廠冰店走走。



對於糖廠，我一直懷抱著一份十分珍貴的情感，我的父親洪子瑜，曾任月眉糖廠副廠長。後來父親坐了三年多的冤獄，全家也跟著居無定所。糖廠的記憶是甜的，成長的環境卻是苦的，從小，我就是在這樣的逆境中長大。



父親晚年寫下的回憶錄裡，講述了整個受難過程，雖有遺憾，但他仍肯定國民黨，他認為這是一個有組織、有理想的革命政黨。但一個好的黨，卻因為有問題的人，所以才發生了“時代的悲劇”。父親也在回憶錄中寫到：“將來有機會為“國家”做事，仍當忠心盡職，勿為名利參與政事。合則留，不合則去，切弗戀棧。”，這段話成為秀柱在政治路上的座右銘，時時以此自勉。

