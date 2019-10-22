韓國瑜到嘉義縣大林　與農民座談農產價格

韓國瑜到嘉義縣大林鄉億鑫合作社與在地農民座談。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月22日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天下午來到嘉義縣大林鄉億鑫合作社與在地農民座談，韓國瑜除了暢談農業、觀光政策，也向農民表示，未來有機會和農民繼續站一起，會讓農民收入愈來愈好。



嘉義縣大林鄉約有2千多位農民，農作物以種植鳳梨為主。當天共有60、70位在地農民參加座談會，還有不少韓粉包車趕到現場，手持青天白日旗替韓國瑜加油，吶喊“庶民選“總統”，“總統”選庶民”，整個座談會場有如小型造勢場。



有農民提問韓國瑜，本地農作物價格低廉，現在政府又開放外國農作物進口，影響“本國”農產價格，要如何解決？還有農民提問，如何替農民辛苦栽種的水果找到產銷通路；也有農民提問如何提高農產品價格？



另外現場也有觀光業者提問，現在大陸客不來重創台灣觀光，中南部有很多觀光工廠倒閉，韓國瑜上任後要如何替提振在地觀光？



韓國瑜表示，他非常重視農產品合理的待遇和價格，台灣還有好多市場尚未開發，他今年去澳門發現當地僅70萬人口，觀光客卻有3800萬人，他也向澳門對口單位詢問，能採購台灣水果和農產品？於是就和澳門簽下第一張訂單，讓高雄鮮花以新台幣6600萬元的採購價外銷澳門。



韓國瑜指出，今年高雄水果出貨比去年增加70％，魚類也增加22％，未來的政府一定要主動幫農民找通路，出口要佔30％，70％留給台灣人自己享用。如果我們有外銷，農民的價格才有保障。



韓國瑜當場提出新政見認為，我們在100多個“國家”都有派駐“大使”、代表，未來的外交官首先必須主動把台灣產品推銷出去，第二，把觀光客帶進台灣。我們派駐在外面的單位就可以做，這是一種改革，每一個大使館加上“國內”觀光旅遊業共同促銷台灣，才能把觀光客帶進來。



韓國瑜表示，一個觀光產業會影響“國內”至少30種產業，所以他昨天才提出要把“觀光局”獨立起來，叫做觀光立“國”，要迎八方之客。



韓國瑜說，他在北農任內要求拍賣員要到農村和農民生活在一起，一次住3到4天，跟著一起下田、收成，回來拍買就會瞭解農民有多辛苦，這就是將心比心。請大家一定要相信我，我一定會是農民最好的朋友；我一直都跟農民朋友站在一起，未來有機會也會繼續站在一起，讓台灣農民收入愈來愈好。