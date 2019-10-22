戴錫欽：韓國瑜從南台灣屏東起手具象徵意義

戴錫欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員戴錫欽接受中評社訪問時表示，內部民調中，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜僅差蔡英文個位數，而不表態者居高，未來若出來投票，肯定大多支持韓，因蔡的支持者沒有保留的必要，反而是綠營形塑“草包”的不堪形象，讓不少藍營支持者對韓的態度是“留校察看”。



戴錫欽也說，韓國瑜從南台灣起手，是要喚回大家去年那個天不怕地不怕韓國瑜的精神，民進黨在政壇上的重要人物多出身屏東，屏東有象徵性的意義，韓在對外表達，“我不是在舒適圈，我就是要去最具挑戰性的區塊！”



1966年生的戴錫欽為淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士，早年曾任“國會”助理、媒體記者，在2002年以親民黨身份當選第九屆台北市議會市議員。2006年改掛國民黨身份連任成功，至2018年止總共成功連任5屆市議員。戴錫欽也曾擔任過國民黨市議會黨團副書記長、青年發展委員會委員。韓國瑜競選總部策略小組成員之一，策略小組主要負責規劃選戰策略和競選節奏。



“現在外界民調通常是韓國瑜落後蔡英文兩位數，但內部民調差距只有個位數。”戴錫欽接受中評社訪問時表示，民調中不表態者始終居高不下，但他研判這些不表態者會支持蔡英文的比例很低，因為若支持蔡英文，現在大可表態了，蔡英文支持者與韓國瑜支持者，一定是韓的支持者比較隱性。



戴錫欽指出，這半年來民進黨抹黑形塑韓國瑜草包的不堪形象，讓年輕人覺得支持韓很丟臉，這些年輕人即便支持韓，也不會願意說出來，也包括黨內初選內鬨，郭粉、經濟藍、知識藍都開始懷疑韓國瑜是不是真的像別人所說的是個草包。他坦言，即便是藍軍支持者，有些人就是這麼懷疑，身邊很多藍營支持者朋友都向他反應“投不下韓國瑜”，但也表明“放心，不會投蔡英文”，這些人的態度是把韓留校察看，觀察韓未來夠不夠格擔任“總統”。



戴錫欽說，蔡英文支持率已經到天花板，而韓國瑜的成長空間還很大，這些不表態者若有6、7成能夠願意投票，絕大多數會是投韓國瑜，因為他們現在根本沒必要對支持蔡英文這件事有所保留。



中評社記者問，韓國瑜從南台灣開始打選戰，有沒有什麼選戰策略？

