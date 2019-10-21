大華網路報：“亡國感”的來源與出路

蔡英文誣指“亡國感”是國民黨炒作的。（資料照片） 中評社香港10月21日電／大華網路報21日發表點評文章說，日前蔡英文在被媒體問道“亡國感”的議題時，嘆了一口氣後答稱，“這是國民黨炒作出來的，是一個政治炒作”。按其說法，“亡國感”是不必要的、不應該的。然而，真的是國民黨把“亡國感”炒作出來的嗎？



文章說，事實和蔡英文的說法完全相反，無數資料可以證明，正是蔡與民進黨自去年九合一選舉前，就利用“亡國感”來提高選情，結果失敗後，今年又藉習近平對台政策講話及香港動亂，變本加厲製造“亡國感”。也就是說，蔡英文針對此一議題表達了對國民黨的譴責，還以嘆一口氣反映其無奈，但若佐以資料，該受譴責的是誰？答案是很清楚的，而該大嘆一口氣的則是相信其言的選民。



九合一選舉前的去年11月10日，蔡英文透過錄影向旅美台僑喊話說，“這次選舉世界都在看，看台灣人是會選擇一個親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權”。選舉結果是蔡所領導的民進黨大敗，她被迫辭去黨主席。但她願意承認這次選舉結果代表了台灣人如她所說，表現給世界看的是擁抱親中政黨、不要民主與主權嗎？眾知，當然不是此種意義，也就說明了蔡直指國民黨親中及所謂會喪失民主與主權，均為恫嚇之詞，選民根本不吃這一套。



文章說，不過由於政績貧乏，民怨已深，既然無法透過政績來凝聚選票，只好繼續在兩岸關係上做反面文章。今年1月2日上午，習近平發表對台政策講話，當天下午蔡英文即稱，習把九二共識定義為一國兩制。事實上，習並未做此定義，蔡是在自己沒有穩定兩岸關係能力的情況下，刻意抹紅國民黨用來推動兩岸和平的九二共識是附和大陸對台政策。這就成為其後蔡與民進黨拉抬選情的主軸。



4月19日，蔡英文在廣播節目中說，“2020是維持現在主權獨立的現狀，還是被迫走向統一的進程，這是很重要的分水嶺”。6月30日，蔡面對群眾時續稱，“2020民進黨沒有守住政權的話，區域的其他國家會恐慌，整個區域的民主怎麼守得住”？此話實在誇張不實。民進黨政權持續與大陸衝撞對抗，區域才會動盪不安，反而是上次國民黨執政時，兩岸關係和平發展，才真正獲得區域各國的歡迎。



8月15日，她出席座談會時又說，“明年選舉決定繼續保有主權，還是要走向一條逐漸被統一的道路”。9月13日，她在活動中說，若她未連任，台灣“將往一個中國方向走去”。她完全沒有檢討正是因為自己悖離了“憲法”的一個中國原則，才導致她執政後台灣的國際處境日益艱困，而未來她愈抗拒一中憲法，台灣將愈無出路。10月11日她仍稱，“明年要選擇能守護主權、堅守主權的人，還是被逼走上統一那條路”。這又是用一旦她下台就會亡國來恫嚇選民。



文章說，在輿論批評她製造“亡國感”後，她於10月14日反指“亡國感”是國民黨炒作的，但她竟於15日再度鼓吹，2020“台灣人要選自由民主還是要走上被統一的路”。看在選民眼里，兩岸對抗不斷，誰在炒作“亡國感”十分清楚，可謂蔡英文除此一招別無他法。其實，正是因為蔡的執政，使得三年五個月里就丟失了七個邦交國，台灣被世界衛生大會和國際民航大會拒於門外，44家主要國際航空公司明列台灣不是國家。因此，除非明年大選促使政局改變，進而緩和兩岸關係，否則“中華民國”在國際上消失被亡國，並非危言聳聽；在那種情況下，更沒有所謂台灣主權的空間。